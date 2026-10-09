Тинекс премина во рацете на Проекс Интернационал

Преземањето претставува стратешка, долгорочна инвестиција во македонскиот малопродажен пазар, која ги обединува воспоставеното пазарно присуство на Тинекс, локалното искуство и односите со потрошувачите со регионалното искуство на Проекс Интернационал во малопродажбата и современите капацитети за управување со супермаркети. Инвестициски советник на Тинекс во оваа трансакција беше македонската компанија за спојувања и преземања Ахиос.

Тинекс, еден од најпрепознатливите синџири супермаркети во Македонија со повеќе од 30 години историја, влегува во ново поглавје на развој по неговото преземање од страна на Проекс Интернационал.

Проекс Интернационал претходно го презеде Интерекс од Интермарше, една од најголемите француски малопродажни групации. Со инвестицијата во Тинекс, Проекс Интернационал го зајакнува своето присуство во регионалниот малопродажен сектор и ја потврдува својата доверба во потенцијалот на македонскиот пазар.

По преземањето на Интерекс, Проекс Интернационал го зачува воспоставениот оперативен модел, методите на работа и професионалните стандарди наследени од Интермарше, продолжувајќи истовремено да ги развива и унапредува паралелно со растот на Интерекс. Ова искуство сега ќе го поддржи развојот на Тинекс, комбинирајќи докажани малопродажни практики со разбирање на регионалните пазари и потребите на локалните потрошувачи.

Деловното искуство на групацијата се протега и надвор од секторот на супермаркети, преку нејзините активности како корисник на франшизи и лиценци на меѓународно признати брендови, вклучувајќи ги Shell, IP (Gruppo API), Darty и Nordsee. Ова пошироко искуство во работењето според меѓународни стандарди на брендови дополнително ја зајакнува експертизата што Проекс Интернационал ја носи во модернизацијата и долгорочниот раст на Тинекс.

Повеќе од три децении, Тинекс е важен дел од македонскиот малопродажен сектор. Новиот сопственик го препознава придонесот на семејството Тодоровиќ, чија претприемачка визија и посветеност го изградија Тинекс во доверлив и препознатлив бренд на супермаркети.

Проекс Интернационал изразува благодарност до семејството Тодоровиќ за создавањето на компанијата, развојот на нејзиното пазарно присуство и поставувањето на темелите за нејзиното следно поглавје.

„За нашето семејство, ТИНЕКС никогаш не беше само компанија – тоа се 30 години работа и врска со нашите вработени и потрошувачи, која ја градевме продавница по продавница. Предавањето на оваа одговорност не е лесно, но тоа е вистинскиот чекор: ТИНЕКС заслужува нова сила и нови инвестиции за да расте. Имам доверба во луѓето што ќе го водат понатаму и им благодарам на сите што придонесоа ТИНЕКС да стане она што е денес. Најдобриот начин да го почитуваме она што го изградивме е да видиме дека продолжува да се развива“, изјави Владимир Тодоровиќ, основач на компанијата.

Новиот сопственик е посветен на зачувувањето на брендот Тинекс, неговиот идентитет и силната поврзаност со македонските потрошувачи.

Тинекс ќе остане Тинекс. Брендот, неговиот локален идентитет и воспоставените односи со потрошувачите ќе продолжат да се развиваат, поддржани со нови инвестиции и јасна посветеност на подобрување на секојдневното искуство при купувањето.

Приоритетите се јасни: целосно снабдени полици, конкурентни цени, поширок асортиман на производи и сигурна услуга.

Потрошувачите и понатаму ќе ги наоѓаат домашните и меѓународните брендови што ги познаваат и на кои им веруваат, а истовремено ќе имаат придобивки од подобрената достапност на производите, унапреденото работење на продавниците и целокупното искуство при купувањето.

Зајакнување на финансиската стабилност и партнерствата со добавувачите

Еден од непосредните приоритети на Проекс Интернационал е зајакнување на финансиската и оперативната стабилност на Тинекс и обновување на довербата во деловните односи со партнерите.

Новиот сопственик ја препознава суштинската улога на домашните производители, дистрибутери и добавувачи во работењето и идниот развој на Тинекс.

Проекс Интернационал е посветен на градење транспарентни, сигурни и одржливи партнерства, засновани на меѓусебна доверба, јасно дефинирани комерцијални обврски и долгорочна соработка.

Зајакнувањето на односите со добавувачите и обезбедувањето сигурна достапност на производите ќе останат централни приоритети додека Тинекс влегува во следната фаза од својот развој.

Искусен менаџерски тим за следното поглавје на Тинекс

Како дел од својата долгорочна посветеност, Проекс Интернационал ги обединува регионалното менаџерско искуство и меѓународната експертиза во малопродажбата за да ги поддржи трансформацијата и идниот раст на Тинекс.

Лиридон Бериша ќе го предводи Тинекс како нов главен извршен директор, носејќи 18 години професионално искуство во малопродажбата преку супермаркети, големопродажбата, логистиката, информатичката технологија и маркетингот.

Неговото професионално искуство го вклучува и Интерекс Супермаркет во Косово, каде што бил вклучен во развојот на малопродажбата и стратешките деловни иницијативи.

Неговото именување ја одразува посветеноста на Проекс Интернационал на непосредно и активно раководење, оперативна стабилност, силни комерцијални партнерства и одржлив долгорочен развој.

„ТИНЕКС има силно име, искусни луѓе и длабоки корени на овој пазар. Тоа е вистинска основа во која вреди да се инвестира. Нашата задача сега е да испорачаме конкретни резултати — полни полици, сигурни партнери и услугата што потрошувачите ја очекуваат од ТИНЕКС. Тука сме за да ја заслужиме таа доверба, ден по ден“, изјави Лиридон Бериша, главен извршен директор на Тинекс.

Хубертус Рик, германски менаџер во малопродажбата со повеќе од 30 години меѓународно искуство, се приклучува на Тинекс како советник за стратегија и раст.

Неговата богата кариера опфаќа раководни и извршни менаџерски позиции во Обединетото Кралство, Германија, Турција, Србија, Косово, Украина и Нигерија.

Неговото професионално искуство вклучува високи раководни позиции во некои од најпрепознатливите светски малопродажни компании, особено во Lidl во Обединетото Кралство и Walmart во Германија и Обединетото Кралство, како и позиции на главен извршен директор и висок менаџмент во големи синџири супермаркети низ Европа и Африка.

Неговата обемна меѓународна експертиза во трансформацијата на малопродажните компании, оперативната извонредност и деловниот развој ќе ја поддржи модернизацијата, конкурентноста и долгорочниот раст на Тинекс под сопственост на Проекс Интернационал.

Неговиот ангажман внесува меѓународна перспектива во развојот на Тинекс, поддржувајќи го воведувањето на докажани практики за управување со малопродажбата, поголема оперативна ефикасност и посилна конкурентска позиција.

„ТИНЕКС го има она што многу малопродажни компании се обидуваат да го изградат со години: добри локации, искусни луѓе и име што потрошувачите го познаваат. Работата што ни претстои е практична — добро снабдени полици, поконкурентни цени и продавници што функционираат сигурно секој ден. Со регионалните капацитети и инвестициите што сега стојат зад компанијата, постои јасен пат за растот на ТИНЕКС“, изјави Хубертус Рик, советник за стратегија и раст.

Посветеност на вработените и локалните заедници

Вработените во Тинекс остануваат една од најважните предности на компанијата. Нивното искуство, посветеност и познавање на македонскиот пазар ќе бидат од суштинско значење за нејзиниот иден успех.

Новиот сопственик има намера да инвестира во организациски развој, обука на вработените, оперативна ефикасност и подобрување на условите за работа.

Тинекс ќе продолжи да придонесува за македонската економија преку соработка со локалните производители, добавувачи, дистрибутери и деловни партнери.

Долгорочна визија за инвестиции и модернизација

Проекс Интернационал го гледа Тинекс како долгорочна стратешка инвестиција, со цел зајакнување на позицијата на компанијата како модерен, ефикасен и конкурентен синџир супермаркети.

Идните развојни приоритети вклучуваат модернизација на работењето на супермаркетите, подобрување на асортиманот и достапноста на производите, посилни комерцијални партнерства, напредни практики за управување со малопродажбата и унапредено искуство за потрошувачите.

Надоврзувајќи се на повеќе од три децении историја на Тинекс, Проекс Интернационал има за цел да ја обедини силата на етаблираниот македонски бренд со нови инвестиции, професионално раководство и меѓународна експертиза во малопродажбата.