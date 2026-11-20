Новогодишните празници ги собираат луѓето на едно место, но самото собирање не секогаш значи дека сме вистински присутни еден за друг. Во свет што брзо се движи и е преполн со работи што ни го одвлекуваат фокусот, времето и вниманието можат да бидат меѓу највредните подароци што ги даваме. Новогодишната кампања на Телеком, „Времето лета. Направете место за вистинско поврзување“, ја става токму таа идеја во центарот преку приказната за еден дедо и неговата внука. Нивната приказна нè потсетува дека еден миг внимание може повторно да нè доближи до луѓето што се покрај нас.

Приказната почнува на Божиќ, кога дедото е опкружен со семејството, но мислите му се насочени кон неговата покојна сопруга и сите празници што ги поминале заедно. Неговата внука Лили забележува дека мислите му се на друго место. Со детска непосредност и разиграност, таа го вовлекува во момент што ќе биде само нивен. Светот околу нив се менува и се претвора во авантура што наликува на сон и во која се чини дека времето застанува. Лили му помага на својот дедо да се поврзе со луѓето што се тука сега и со љубовта што сè уште го опкружува. Емотивната сила на приказната лежи токму во таа мала, но значајна промена: присутноста не може да ја избрише загубата, но поврзаноста може да ни помогне да се чувствуваме помалку осамени.