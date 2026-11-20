Согласно податоците за движењето на цените на берзата HUPX во Унгарија за 20 ноември 2026 просечната часовна цена на еден мегават час електрична енергија (baseload) изнесува 219,02 евра/mwh, додека на MEMO цената е 125,08 евра/mwh.
Цената на електричната енергија во текот на дневните часови (9:00 – 15:00) (Power solar peak) на HUPX постигна ниво од 227,39 евра за мегават час, а на MEMO 18,48 евра.
Цена на Storage MAX, индекс кој ја покажува разликата помеѓу часовните берзански цени помеѓу 12 и 14 часот наспроти часовните берзански цени во периодот помеѓу 18 и 20 часот, изнесува 193,44 евра за мегават час.
Цената на природниот гас пак на унгарската берза CEEGEX изнесува 78,28 евра, додека цената според индексот на холандската берза, TTF Dutch е 85,19 евра.
Информациите за движењето на цената на електрична енергија и на природниот гас може да помогнат во попрецизно планирање на буџетите за потрошувачката на електрична енергија, да се заштеди на сметките за струја, како и компаниите да носат информирани деловни одлуки со кои што ќе ги намалат своите трошоци и поуспешно ќе ги реализираат своите бизнис планови.