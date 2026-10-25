Србија дава до 20.000 евра неповратна поддршка за купување стан

Важно е да се знае дека помошта не може да се добие ретроактивно за недвижен имот што веќе е купен, поради што е потребно да се проверат сите услови и да се подготви потребната документација пред да се започне постапката.

Мајките во Србија можат да го остварат правото на неповратна државна помош во износ до 20.000 евра за купување на прв имот по раѓањето на дете. Субвенцијата може да се користи за купување стан или куќа, како и за изградба на прв недвижен имот, а правото на оваа поддршка се остварува под одредени услови.

Правото на неповратна помош може да го оствари мајка која ги исполнува следниве услови:

Купува стан или куќа за прв пат.

Има дете под една година.

Не поседува или не е ко-сопственик на недвижен имот.

Приходот на брачниот другар или партнер не надминува два просечни нето заработки на национално ниво.

Сопругот или партнерот можат да го поседуваат недвижниот имот како посебен имот, под услов мајката да не е негов сопственик или косопственик. Субвенцијата не може да се аплицира однапред, без претходно избран недвижен имот. Првиот чекор е да се пронајде стан или куќа што мајката сака да ја купи.

После тоа, потребно е да се договори цената со продавачот и да се подготви прелиминарен договор за продажба. Само кога ќе се завршат овие чекори, може да се започне со подготовка на барањето и потребната документација.

Колку пари дава државата?

Износот на субвенцијата зависи од намената и вредноста на недвижниот имот.

За купување стан или куќа, државата дава до 20 проценти од вредноста на имотот, или максимум 20.000 евра.

За изградба на куќа во рурални подрачја, субвенцијата е до 50 проценти од вредноста, со максимум 20.000 евра.

Купувачот го обезбедува преостанатиот износ од сопствени средства или преку станбен кредит.

Субвенцијата не се исплаќа однапред, па затоа е важно да се договорат условите за плаќање со продавачот.

Пример: Ако станот чини 100.000 евра, субвенцијата може да биде до 20.000 евра, или 20 проценти од вредноста на имотот. Купувачот мора да ги обезбеди преостанатите 80.000 евра од сопствени средства или преку кредит.

Постапката за остварување на правото на субвенција вклучува неколку чекори.

Потребно е да се пополни барањето и да се собере документација во согласност со целта на субвенцијата, т.е. дали помошта се бара за купување стан, купување куќа или изградба на куќа.

Барањето со придружна документација се поднесува до единицата на локалната самоуправа според местото на купување или изградба на недвижен имот.

Надлежниот орган ја проверува доставената документација, а потоа го проследува предметот до Комисијата за распределба на субвенции.

По одлуката на Комисијата, се донесува одлука за доделување на субвенцијата.

Особено е важно барањето да се поднесе пред детето да наполни една година.

Документацијата зависи од тоа дали субвенцијата се користи за купување стан, купување куќа или изградба на куќа. Дел од потребните податоци надлежниот орган ги добива по службена должност.

Пред да го поднесат барањето, потребно е да проверат која документација е потребна за конкретната намена на субвенцијата.

Пред да аплицираат, важно е да проверат дали ги исполнуваат условите, дали нашле имот, дали обезбедиле пари за преостанатиот дел од цената и дали се согласуваат со условите за плаќање со продавачот. После тоа, потребно е да ја подготват документацијата и да го достават барањето до надлежната локална самоуправа.

Барањето мора да се поднесе пред детето да наполни една година, а субвенцијата не може да се додели ретроактивно за веќе купен имот.

Од почетокот на спроведувањето на оваа мерка, во 2022 година, повеќе од 1.950 семејства добиле поддршка, додека вкупните алокации достигнале повеќе од 32 милиони евра.