Проектот „Аргентина LNG“ го развиваат аргентинската енергетска компанија YPF, италијанската Eni и XRG од Обединетите Арапски Емирати. Гасот ќе се црпи од наоѓалиштето Вака Муерта во Патагонија и ќе се транспортира до атлантскиот брег на провинцијата Рио Негро.

Аргентина одобри инвестициски олеснувања за проект што треба да ѝ овозможи да извезува 12 милиони тони течен природен гас годишно. Планот предвидува вложувања од 50,75 милијарди долари до 2050 година, од кои 25 милијарди се планирани за периодот од 2027 до 2030 година.

Две пловечки постројки за извоз на гас

Планот предвидува изградба на гасовод и нафтовод, секој со должина од 524 километри. На брегот ќе бидат поставени две пловечки постројки во кои природниот гас ќе се претвора во течна состојба за да може да се транспортира со бродови. Аргентинскиот министер за економија Луис Капуто проценува дека извозот на течен природен гас и на течни јаглеводороди добиени при преработката на гасот би надминал девет милијарди долари годишно.

Капуто го опиша проектот како најголемата планирана инвестиција во историјата на Аргентина. Со вклучувањето во државната програма за големи инвестиции, позната како RIGI, инвеститорите добиваат даночни, царински и девизни олеснувања, со гаранции за стабилност на условите во период од 30 години.

Следниот чекор е конечната инвестициска одлука. Според првиот човек на YPF, Орасио Марин, потпишувањето од страна на трите партнери е предвидено за 30 ноември.