S&P соопшти дека го одржува кредитниот рејтинг на Франција на A+, но ја промени перспективата од стабилна во негативна.

Агенцијата за кредитен рејтинг S&P во петокот ѝ даде негативна перспектива на Франција, предупредувајќи дека втората по големина економија во еврозоната би можела да се соочи со голем јавен дефицит бидејќи се бори со политичка неизвесност и слаб раст.

„Продолжената политичка поларизација, вклучително и по претседателските избори во 2027 година, би можела да продолжи да го ограничува спроведувањето на мерките за намалување на дефицитот и реформите за поттикнување на растот“, соопшти S&P.

Тие додаваат дека намалувањето на изгледите на Франција „ги одразува растечките буџетски предизвици, бидејќи забавувањето на економскиот раст и зголемувањето на трошоците за камати го комплицираат намалувањето на буџетскиот дефицит“.

Потегот на агенцијата за кредитен рејтинг врши поголем притисок врз Франција. Нејзината економија се намали повеќе отколку што се сметаше претходно, за 0,2 проценти, во третиот квартал, според ревидираната статистика од статистичката агенција Insee во петокот.

Владата соопшти дека високите цени на енергијата и неизвесноста пред клучните претседателски избори следната година го забавиле растот.

Insee, исто така, ги ревидираше своите отчитувања за вториот квартал, од непроменети на многу мало намалување од 0,02 проценти. Иако главната бројка останува непроменета кога се заокружува, ревизиите ја втурнаа Франција во техничка рецесија по два последователни квартали на пад на БДП.

Малцинската влада на претседателот Емануел Макрон брза да го усвои буџетот за 2027 година за кој се надева дека ќе ги увери немирните пазари дека може да го намали дефицитот на 5 проценти од производството од очекуваните 5,4 проценти оваа година.

Тоа вклучува пакет од најмалку 43 милијарди евра за намалување на трошоците и зголемување на даноците што тој мора да го протурка низ фрагментираниот парламент, иако има уставни алатки да ги заобиколи пратениците ако разговорите со опозициските партии не успеат.

S&P предвиде во петокот дека дефицитот ќе достигне 5,3 проценти во 2027 година без дополнителни мерки.

Реагирајќи на ревидираните изгледи, францускиот министер за економија Ролан Лескир изјави доцна во петокот: „Оваа проценка ја нагласува итната потреба да се обезбеди на земјата без одложување одговорен буџет, кој ќе ги рехабилитира нашите јавни финансии со намалување на дефицитот на не повеќе од 5 проценти“.

Одлуката на S&P следи по вонредната одлука на Fitch минатиот месец да ѝ додели негативна перспектива на Франција, додека Moody’s го остави кредитниот рејтинг на Франција непроменет претходно во октомври. Ваквите перспективи би можеле да создадат нов притисок нагоре врз приносите од француските 10-годишни државни обврзници. Тие приноси минатиот месец го достигнаа највисокото ниво од 2002 година, од 5,14 проценти, но оттогаш паднаа на 4,7 проценти, при што обврзниците делумно се опоравуваат. Приносите растат со падот на цените.

Агенцијата S&P наведува дека неизвесноста е дополнително зајакната со спротивставените политики на различните политички опции насочени кон решавање на дефицитот пред претседателските избори во 2027 година, како и социјалниот отпор кон реформите. Во последните недели, синдикатите организираа протести за платите, додека учениците изразија незадоволство од условите во училиштата.

Марин Ле Пен, претставничка на крајната десница и фаворит на изборите, вети дека ќе го намали дефицитот, но некои економисти се прашуваат како таа би можела да го постигне ова, а воедно да ја намали возраста за пензионирање.