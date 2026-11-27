За разлика од претседателката на ЕЦБ во заминување, Кристин Лагард – која ја напушта својата функција во февруари, а е правник по образование – Де Кос е економист. Роден е во Мадрид во 1971 година. Има богато искуство во монетарната политика, со оглед на тоа што претходно ја водеше Банката на Шпанија (Banco de España).

Земјите-членки го назначија Пабло Ернандез де Кос за следен претседател на Европската централна банка (ЕЦБ), како што првично објави „Фајненшл тајмс“. По Холандија, Италија и Франција, сега е ред на Шпанија да ја пополни таа влијателна позиција во една од најважните централни банки во светот.

Александар Кригер, главен економист во Банката Бетман ХАЛ, верува дека Де Кос е гарант за непречена транзиција. „Нема причина за загриженост кога станува збор за понатамошно одржување на ценовната стабилност. Историски гледано, ЕЦБ отсекогаш покажувала прагматичен пристап кога станува збор за зачувување на ценовната стабилност – дури и во моменти на промена на раководството.“

Педесет и петгодишникот, кој докторирал по економија на Универзитетот Комплутенсе во Мадрид во 2004 година, во експертските кругови се смета за умерен „гулаб“ – односно застапник на релативно блага монетарна политика.

Сепак, во неодамнешното интервју за швајцарскиот весник „Тагес-Анцајгер“, тој јасно стави до знаење дека не го потценува ризикот од инфлација во Еврозоната: почетната надеж дека конфликтот во кој е вклучен Иран ќе заврши брзо – што потенцијално би довело до пад на цените на енергијата – не се оствари. „Затоа мора да останеме претпазливи во врска со ризикот од инфлација“, рече Де Кос, повторувајќи ги ставовите на Кристин Лагард.

Според шпанскиот министер за економија, Карлос Куерпо, Де Кос е многу погоден за улогата претседател на ЕЦБ, меѓу другото, поради неговата способност за градење консензус. Всушност, таа особина е дел од описот на работното место за водење на Управниот совет на ЕЦБ, кој е составен од претставници од 21 земја со различни интереси. Кристин Лагард исто така ја поседува оваа вештина, додека нејзиниот претходник, Марио Драги, претпочиташе стил на лидерство кој повеќе зависеше од неговата личност.

Од јули 2025 година, Де Кос ја предводи Банката за меѓународни порамнувања (BIS), честопати нарекувана „централна банка на централните банки“. Со седиште во Базел, BIS служи како форум за централните банкари, а е и дом на Базелскиот комитет за банкарска супервизија, кој поставува меѓународни стандарди за адекватност на капиталот за банките.

Марио Драги претпочиташе стил на лидерство кој првенствено зависеше од неговата личност

Пред да дојде во Базел, Де Кос беше гувернер на Банката на Шпанија од 2018 до 2024 година – турбулентен период што започна со екстремно ниска инфлација, проследен со пандемијата Ковид-19 и циклус на зголемување на каматните стапки додека ЕЦБ се бореше да се справи со скокот на инфлацијата.

Колегите го опишуваат Де Кос како прагматичен економист – догматското размислување му е туѓо. Исто така, важи и за посветен тимски играч. Порано оваа година, кога неколку од водечките централни банкари во светот јавно застанаа на страната на тогашниот претседател на Федералните резерви на САД, Џером Пауел, за да го одбранат од политичкиот притисок од Белата куќа, Де Кос наводно одиграл клучна улога.

Пред Пабло Ернандез де Кос да може да стане претседател на ЕЦБ, мора да се консултираат Европскиот парламент и Управниот совет на ЕЦБ. По добивањето на нивните мислења, шефовите на држави или влади официјално ќе го назначат новиот менаџмент на Европската централна банка. Ова е планирано да се случи за време на следниот редовен самит во декември.

Мандатот во ЕЦБ трае осум години, а претседателот не може повторно да биде назначен на таа позиција. Таа централна банка, со седиште во Франкфурт, ја утврдува монетарната политика за еврозоната и ги поставува клучните каматни стапки – стапки кои се од големо значење за штедачите, заемопримачите и банките, и кои имаат далекусежно влијание врз финансиските пазари. Примарната цел на ЕЦБ е да обезбеди стабилност на цените во рамките на еврозоната и да ја одржи инфлацијата на ниво од два проценти на среден рок.