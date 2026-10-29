Со Стоби Флипс до вредни награди: автомобил и уште 704 изненадувања

За учество, потребно е потрошувачите да купат најмалку едно пакување Стоби Флипс и едно пакување Чоко Стоби, евидентирани на иста фискална сметка. Во наградната игра учествуваат сите грамажи на Стоби Флипс и сите вкусови и грамажи на Чоко Стоби достапни на македонскиот пазар.

Витаминка со Стоби Флипс и Чоко Стоби ја започнува наградната игра „Крцкај си награди“, која од 28 октомври до 13 декември 2026 година на потрошувачите им носи можност да освојат една од вкупно 705 награди. Главната награда е автомобил Geely Starray EM-i, а наградниот фонд вклучува и електрични велосипеди, iPhone 17 Pro телефони, гејминг-конзоли, таблети и многу други подароци.

Во рамките на „Крцкај си награди“ ќе се одржат седум неделни извлекувања, со по 100 награди. Првото извлекување е закажано за 2 ноември, а следните ќе се одржуваат секој понеделник, заклучно со 14 декември. Добитниците се очекува да бидат објавувани во среда, по завршувањето на потребните административни процедури.

Учесниците ќе имаат можност да освојат 10 телефони iPhone 17 Pro, 10 конзоли PlayStation 5, 10 таблети, 10 Marshall звучници и 10 JBL безжични слушалки. Дополнително, ќе бидат доделени 200 детски играчки од различни видови, меѓу кои и LEGO, 200 годишни ваучери Gley Premium 360 и 250 пакети производи од Витаминка со брендиран подарок – ранец со производи и капа.

Пријавувањето е едноставно: кодот, датумот и часот на купување од фискалната сметка се регистрираат преку веб-страницата www.krckajsinagradi.mk или со СМС-порака на бројот 142241. Цената на една СМС-порака е 5,9 денари со вклучен ДДВ. Регистрацијата е отворена до 13 декември 2026 година, а со регистрирањето учесниците стекнуваат право на учество во извлекувањата согласно правилата на наградната игра.

На 30 ноември, покрај неделните награди ќе бидат извлечени и добитниците на четири електрични велосипеди. Големото финале е на 15 декември 2026 година, кога ќе биде извлечен добитникот на главната награда, автомобилот Geely Starray EM-i.

Со наградната игра „Крцкај си награди“, Витаминка им се заблагодарува на потрошувачите за долгогодишната доверба во Стоби Флипс, бренд што со децении е дел од секојдневието и спомените на повеќе генерации, поврзувајќи ги преку препознатливиот вкус и заедничките моменти на уживање.

Повеќе информации за начинот на учество, правилата и наградите се достапни на www.krckajsinagradi.mk.