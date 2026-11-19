Најголемиот производител на персонални компјутери во Кина пријави нето-загуба од 640 милиони долари, наспроти добивката во истиот период минатата година. Загубата е значително поголема од просечните прогнози на аналитичарите, кои очекуваа минус од 38 милиони долари. Голем дел од загубата се должи на промените во објективната вредност на финансиските деривати, кои компанијата ги евидентирала во изминатото тримесечје.

„Lenovo Group“ забележа загуба во тримесечјето што заврши на крајот на септември, значително поголема од очекувањата, поради сметководствени трошоци и растот на цените на компонентите за персонални компјутери. Акциите на компанијата паднаа за повеќе од 13 проценти, иако подоцна го намалија падот на околу 5 проценти, објави „Bloomberg“.

Компанијата ја забележа и првата оперативна загуба од 2017-та година. Акциите на „Lenovo“ го забележаа најголемиот еднодневен пад од октомври наваму.

„Lenovo“ се наметнува како една од компаниите што би можеле да имаат корист од глобалниот бум во инфраструктурата за вештачка интелигенција. Оваа недела „Nvidia“ ја зголеми прогнозата за следната финансиска година поради силната побарувачка за нејзините напредни чипови, најавувајќи раст на приходите од 75 проценти.

Кинеската компанија соопшти дека приходите во тримесечниот период што заврши во септември достигнале 30,2 милијарди долари, надминувајќи ги очекувањата на аналитичарите.

Сепак, наглиот раст на цените на мемориските чипови ги намалува профитните маржи, додека инвеститорите се загрижени за одржливоста на долгорочната побарувачка од центрите за податоци. Широко распространетите информации за повлекувањето на поранешниот извршен директор на „Nvidia“, Џенсен Хуанг, заедно со растечките трошоци, конкуренцијата и задолженоста, натераа дел од инвеститорите да ја доведат во прашање одржливоста на бумот на вештачката интелигенција.

Цената на акциите на „Lenovo“ е намалена за повеќе од 50 проценти во однос на врвот достигнат во септември, во рамките на пошироката глобална распродажба на акциите на компаниите поврзани со вештачката интелигенција.

Компанијата истовремено се соочува и со пад на побарувачката за персонални компјутери, кои и понатаму претставуваат клучен дел од нејзиниот бизнис.

Според податоците на истражувачката компанија „Omdia“, глобалните испораки на персонални компјутери во последното тримесечје се намалиле за 21,2 проценти на годишно ниво. Кај „Lenovo“ падот бил уште поголем и изнесувал 22,9 проценти.