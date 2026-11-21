Во писмо упатено до министерот за трговија Хауард Лутник на 19 ноември, тие побараа објаснување дали на голема американска компанија, чии финансиски и лични врски се поврзани со администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп, ѝ било дозволено да се меша во спроведувањето на законот, објавува Ројтерс.

Членовите на Демократската партија на Претставничкиот дом на САД започнаа истрага за тоа дали компанијата Nvidia влијаела врз активностите на Министерството за трговија на САД во истрагата против сингапурската компанија Megaspeed, осомничена за нелегално пренасочување на чипови во Кина.

Случајот Megaspeed привлече внимание од јавноста откако се појавија информации за аферата на поранешниот извршен директор на Nvidia, Јенсен Хуанг, со Алис Хуанг, поранешна извршна директорка на сингапурската компанија. Американските власти се сомневаат дека таа е кинески шпион, што Пекинг го негираше. Јенсен Хуанг поднесе оставка минатата недела.

Megaspeed, која работи со Nvidia и управува со центри за податоци, е под истрага на американските власти веќе две години, соопштија од Одделите за трговија и правда оваа недела. Во мај 2025 година, истражителите од Министерството за трговија побараа од Nvidia документација за продажбата на чипови на Megaspeed, а еден месец подоцна, во соработка со властите во Сингапур, ги проверија просториите на компанијата и разговараа со Алис Хуанг.

Според функционер на Министерството за трговија, во август 2025 година, Nvidia директно контактирала со претставници на Министерството за трговија и побарала средба со еден од истражителите. Претставниците на компанијата им кажале дека потсекретарот за трговија Џефри Кеслер рекол дека можат директно да комуницираат со вработените кои ја водат истрагата.

Демократските конгресмени Грегори Микс (Грегори Микс), член на Претставничкиот дом задолжен за прашања од надворешната политика во име на малцинството, и Сидни Камлагер-Доув побараа Министерството за трговија да им достави одговори и релевантна документација до 1 декември. Тие проценија дека американската јавност и Конгресот имаат право да добијат целосен увид во настаните и можното влијание на компанијата Nvidia врз истрагата.

Претставник на Бирото за индустрија и безбедност при Министерството за трговија изјави дека сите истраги и мерки за спроведување се спроведуваат во согласност со прописите, вклучително и случаите на шверц со чипови.

„Megaspeed“ изјави дека ги почитува сите важечки закони, вклучително и прописите за контрола на извозот на САД, додека „Nvidia“ изјави дека како американска компанија разговара со претставници на министерството за да обезбеди информации, да одговори на прашања и да побара насоки. Компанијата изрази подготвеност да го разговара случајот со членовите на Конгресот.