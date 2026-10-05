Словенечките домаќинства лани го зголемиле своето нето богатство за 9,1 процент

Во исто време, обврските на словенечките домаќинства се зголемија за 7,1 процент минатата година, на 19,9 милијарди евра, или 9.380 евра по жител.

Бруто финансиските средства на словенечките домаќинства се зголемија за 8,6 проценти во 2025 година, на 94,6 милијарди евра, што на крајот од годината претставуваше 134,3 проценти од бруто домашниот производ (БДП) на Словенија, според истражувањето на германската осигурителна компанија „Allianz“. Во просек, секој жител на Словенија имал 44.700 евра бруто средства.

Бидејќи финансиските средства растеа побрзо од обврските, нето финансиските средства на словенечките домаќинства се зголемија за 9,1 процент, на приближно 74,8 милијарди евра. Ова значи дека нето финансиските средства по жител изнесуваа 35.320 евра.

Извештајот, исто така, дава увид во распределбата на финансиските средства. Најбогатите десет проценти од населението на Словенија поседуваат 49 проценти од вкупните нето финансиски средства.

Осигурителната компанија со седиште во Минхен ги собра податоците како дел од својот редовен извештај за глобалното богатство, кој ја анализира финансиската состојба и задолженоста на домаќинствата во речиси 60 земји.

Овогодинешниот извештај покажува дека богатството на домаќинствата низ целиот свет достигна нов рекорд минатата година. И покрај предизвикувачките геополитички и економски околности, глобалните финансиски средства се зголемија за 8,6 проценти на рекордни 268,4 трилиони евра.

Сепак, според Лудовик Субран, главен економист и директор за инвестиции во „Allianz“, тоа е само дел од приказната. Како што наведе во соопштението, финансиските средства номинално се зголемија за речиси 50 проценти од 2019 година, но кога ќе се земе предвид инфлацијата, нејзиниот реален раст беше само 23 проценти.

Разликите меѓу регионите се големи. Во Западна Европа, финансиските средства пораснаа во реални услови само за 0,5 проценти во тој период, во Северна Америка за 21 процент, додека во Кина е забележан раст од дури 70 проценти.