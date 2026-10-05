Еврото падна на најниско ниво во последните 17 месеци, стравот од францускиот долг го зајакна доларот

ЕВР/УСД падна на 1,1161 долари во азиското тргување, што е најниско ниво од мај 2025 година, откако забележа четири последователни недели загуби. Еврото последен пат беше во пад од 0,67% на 1,1178 долари. Исто така, ослабе за 0,4% во однос на швајцарскиот франк и 0,34% во однос на фунтата.

Еврото нагло падна во понеделник, достигнувајќи 17-месечно најниско ниво во однос на американскиот долар, бидејќи растечките загрижености за фискалните перспективи на Франција и распродажбата на глобалните пазари на обврзници ги туркаа инвеститорите кон побезбедни средства.

Инвеститорите се сè повеќе загрижени за високите нивоа на долг на Франција и потенцијалниот политички ќорсокак пред изборите во април 2027 година. Брент Донели, претседател на „Спектра Маркетс“, рече дека политичките ризици, за кои се очекува да се интензивираат поблиску до изборите, се појавиле порано од очекуваното, додека ја доведуваат во прашање веродостојноста на новите буџетски обврски пред евентуалната промена на владата.

Притисокот следува по глобалниот пад на цените на обврзниците од минатата недела, што ги турна трошоците за задолжување на повеќедецениски максимуми, бидејќи растечките цени на нафтата ги поттикнаа загриженоста за инфлацијата. Фјучерсите на француските обврзници паднаа за дополнителни 0,13%, останувајќи блиску до неодамнешните рекордно ниски нивоа.

Пазарите на американските државни обврзници се стабилизираа донекаде, со 10-годишен принос од 5,262% откако достигнаа 24-годишен максимум минатата недела. Повисоките приноси на државни обврзници и побарувачката за безбедни засолништа помогнаа во поддршката на доларот и покрај послабите податоци за вработеноста во САД.

Индексот на американскиот долар порасна за 0,47% на 102,37. Фунтата падна за 0,24% на 1,32064 долари, додека јапонскиот јен се тргуваше на 157,92 долари.

Извештајот за вработеност во САД од петокот покажа дека растот на вработеноста се забави повеќе од очекуваното во септември, намалувајќи ги очекувањата за зголемување на каматната стапка на Федералните резерви во октомври. Пазарите сега гледаат 78% шанса дека Федералните резерви ќе ги остават каматните стапки непроменети овој месец, во споредба со 36% една недела претходно, според CME FedWatch.

Трговците сè уште очекуваат зголемување во декември, по што би следувале уште две зголемувања во првата половина од 2027 година. Сепак, некои аналитичари веруваат дека овие очекувања се премногу амбициозни.