Европските дата центри бараат таленти и нудат добри плати

Според „Indeed“, бројот на огласи за работни места во центри за податоци во август 2026 година бил над нивото пред пандемијата во сите десет анализирани европски земји. Најголем раст е забележан во Шпанија, Италија и Ирска. Ако просекот на огласи од декември 2019 до февруари 2020 година е претставен со индекс од 100, во август оваа година достигна 260 во Шпанија, 237 во Италија и 210 во Ирска, што е повеќе од двојно.

Вработувањето во европските центри за податоци расте. Анализата на порталот за вработување Indeed, исто така, покажува повисоки плати, бидејќи компаниите за центри за податоци се натпреваруваат за технички персонал потребен на други индустрии.

Економистката на „Indeed“ Обри Воснер и директорот за истражување Павел Адријан објаснија дека Шпанија и Италија имаат повеќе простор за раст, бидејќи започнале од пониско ниво.

„Има многу нови објекти фокусирани на вештачка интелигенција, како што е кампот во Арагон и проекти околу Милано, наместо постари локации концентрирани околу големи населени центри како Франкфурт, Лондон, Амстердам, Париз и Даблин“, објаснија тие.

Центрите за податоци нудат повисоки плати

Огласите за работа во центрите за податоци се зголемија во Холандија, Полска и Швајцарија, додека растот беше многу помал во Белгија и Франција. Во девет од десет анализирани земји, огласите за други технолошки работни места во август беа сè уште под нивоата пред пандемијата, при што центрите за податоци ги надминаа за повеќе од 100 индексни поени во Италија, Шпанија и Ирска.

Изградбата на големи центри за податоци комбинира градежна и механичка инфраструктура со модули и надземни кранови.

Вработувањето е исто така пораспространето во Европа отколку во САД. Додека десетте најдобри технолошки фирми во САД сочинуваат 71 процент од огласите за работа во центрите за податоци, истиот удел во десетте анализирани европски земји бара повеќе од 500 компании, рекоа Воснер и Адријан.

Центрите за податоци обично нудат повисоки плати за споредливи работни места. Најголеми разлики имаше во Италија, каде што платите за менаџерски позиции беа повисоки за 65 проценти, а за позициите за одржување за 50 проценти. Во Обединетото Кралство, разликата беше 49 проценти за менаџерски позиции и 36 проценти за позициите за одржување во Германија.

Конкуренција за технички таленти

Воснер и Адријан велат дека центрите за податоци се натпреваруваат со други индустрии за истите технички и инфраструктурни експерти додека стануваат дигитални и зелени.

„Огласите за работа во центри за податоци, во просек, бараат повеќе вештини од другите огласи за работа во истата област“, ​​рекоа тие. Меѓу најчестите барања, тие го истакнаа познавањето на информациските системи, софтверот и сајбер безбедноста, како и англискиот јазик.

Тие исто така веруваат дека повисоките плати се начин компаниите побрзо да стекнат соодветни работници и на тој начин да го одржат распоредот за градење нови капацитети. Повеќето од огласите се за ИТ инфраструктура, управување и поддршка, развој на софтвер, управување, инсталација и одржување и управување со проекти. Овие групи сочинуваат помеѓу половина и три петтини од сите огласи за работа во центри за податоци.

Се очекува растот да продолжи

И покрај брзиот раст, вработеноста во центрите за податоци сè уште претставува мал дел од вкупниот пазар на трудот во споменатите земји. Во повеќето анализирани земји, уделот е околу еден процент или помалку. Исклучок е Ирска, каде што речиси пет проценти од сите објави на „Навистина“ беа поврзани со центри за податоци.

Економистите очекуваат континуиран раст, исто така поради планот на Европската Унија тројно да го зголеми капацитетот на центрите за податоци за пет до седум години.

„Една од загриженостите на работодавците е што центрите за податоци се натпреваруваат за работници со технички вештини кои беа дефицитарни дури и пред бумот на центрите за податоци“, предупредија тие.

Во 2025 година, Германија имаше најмногу центри за податоци во Европа, со 529, по што следуваат Обединетото Кралство со 523, Франција со 322 и Холандија со 298. Италија имаше 168, Шпанија и Полска со по 144, а Швајцарија со 121.