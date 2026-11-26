Станува збор за работна средина во која од вработените се очекува постојано да бидат расположени, љубезни, оптимистични и задоволни, без оглед на реалните услови во кои работат. Психолозите предупредуваат дека инсистирањето на таквото однесување може сериозно да им наштети и на работниците и на финансиските резултати на компанијата.

Шефот бара позитивна енергија, колегите меѓусебно се фалат, на состаноците никој никому не му забележува, а за проблемите се разговара единствено на паузата за кафе. Вработените што ќе се осмелат да кажат дека нешто не функционира ризикуваат да бидат прогласени за негативни личности кои ја нарушуваат атмосферата во колективот. Ваквиот начин на работење, кој може да се сретне и во македонските компании, во деловната психологија е познат како токсична позитивност.

Според психолозите, принудната љубезност и постојаното избегнување конфликти доведуваат до нејасна комуникација, прикривање на грешките и намалување на иницијативноста кај вработените. Наместо отворено да разговараат за недостатоците во работењето, луѓето избираат да молчат за да не си создадат проблеми со претпоставените.

Во една македонска фирма, на пример, работникот може да биде незадоволен од распределбата на обврските, од неплатената прекувремена работа или од нереалните рокови што ги поставува директорот. Но, доколку секоја забелешка се доживува како напад врз раководството, тој со текот на времето може да престане да реагира. Ќе си ја заврши смената, ќе си замине дома и ќе почне да разгледува огласи за вработување.

„Кога луѓето се чувствуваат психолошки безбедни на работното место, тие слободно зборуваат за своите грижи и грешки, без страв од засрамување или одмазда“, објаснува професорка по менаџмент на бизнис-школата при Универзитетот Харвард.

Критиката се доживува како нелојалност

Особено проблематична е ситуацијата кога раководителите ги наградуваат вработените што постојано се согласуваат со нив, додека оние што имаат поинакво мислење ги сметаат за конфликтни.

Во такви колективи, способноста на работникот да препознае проблем може да стане недостаток наместо предност. На состаноците се носат одлуки без сериозна дискусија, а пропустите се откриваат дури кога ќе пристигнат поплаки од клиентите или кога ќе се појават финансиски загуби.

Експертите за управување со човечки ресурси посочуваат дека компаниите во кои вработените слободно го изразуваат своето мислење имаат подобри предуслови за зголемување на продуктивноста, подобрување на квалитетот на работата и воведување новини во производството и во услугите.

За македонските мали и средни претпријатија, каде што сопственикот неретко истовремено е и директор и непосреден раководител на вработените, начинот на кој се примаат критиките е особено значаен. Една погрешна деловна одлука, за која никој од вработените не се осмелил навреме да предупреди, може да предизвика сериозни трошоци.

Фирмите ризикуваат да ги изгубат добрите работници

Токсичната позитивност може да влијае и врз задржувањето на квалитетниот кадар. Вработените што имаат амбиција, идеи и желба за професионален напредок тешко се вклопуваат во средина во која секој предлог за промена се толкува како незадоволство.

Американската психолошка асоцијација во истражување спроведено во 2024 година утврдила дека работниците кои чувствуваат поголема психолошка сигурност значително поретко ја опишуваат својата работна средина како токсична.

Психолозите прават јасна разлика меѓу здравиот оптимизам и наметнатата позитивност. Едно е работодавачот да ги охрабрува луѓето кога фирмата минува низ тежок период, а сосема друго е да бара од нив да се однесуваат како проблемите воопшто да не постојат.

„Вработените можат да проговорат само кога раководителите создаваат средина во која се чувствуваат безбедно да го направат тоа“, посочуваат експертите.

Како дел од мерките за подобрување на работната атмосфера, експертите препорачуваат редовни разговори со вработените, нивно вклучување во носењето одлуки, почитување на слободното време и обука на раководителите за прифаќање критики.

За работодавачите, пак, еден од показателите дека нешто не е во ред може да биде токму отсуството на забелешки. Особено ако на состаноците сите се задоволни, а во исто време на бирото на директорот пристигнуваат сè повеќе откази.

Б.З.М.