Осум начини како вашиот бизнис да стане повидлив на интернет и да привлече повеќе муштерии

Од локалната пекарница и фризерскиот салон до продавницата за облека и автосервисот, сите се борат за истото, да бидат забележани. А за тоа не се секогаш потребни илјадници евра. Понекогаш доволни се неколку правилни потези.

Можете да имате најдобар производ во градот, најповолни цени и одлична услуга, но ако никој не знае дека постоите, тешко ќе дојдете до муштерии. За малите бизниси во Македонија, интернетот станува една од главните алатки за привлекување купувачи.

Познавачите на дигиталниот маркетинг посочуваат дека голем дел од малите претпријатија прават слични грешки. Отвораат профил на социјалните мрежи, објавуваат неколку фотографии, а потоа чекаат муштериите сами да се појават. Но, интернет-присуството бара редовна работа.

Првиот чекор е вашиот бизнис да може лесно да се пронајде на Гугл. Секој што има продавница, ресторан, салон или работилница може да отвори бесплатен деловен профил на Гугл. Таму се внесуваат адресата, телефонскиот број, работното време и фотографиите.

Кога некој ќе пребара „фризер во Карпош“ или „автосервис во Аеродром“, пребарувачот прикажува локални резултати. Според насоките на Гугл, целосните и точни информации, како и оценките од клиентите, можат да придонесат за подобра видливост.

Вториот начин е редовно објавување на социјалните мрежи. Фејсбук и Инстаграм се корисни канали за комуникација со потрошувачите. Но, не е доволно еднаш месечно да се објави фотографија со ценовник.

Маркетинг-познавачите препорачуваат комбинација од фотографии, кратки видеа, информации за производите и прикази од секојдневната работа. На пример, слаткарница може да покаже како подготвува торта, додека автомеханичар може да објасни како се препознава проблем со акумулаторот.

Третиот чекор се квалитетните фотографии и видеа. Луѓето сакаат да видат што купуваат. Продавница што продава мебел ќе привлече поголемо внимание ако ги прикаже производите во вистински простор, наместо да користи само каталошки фотографии.

Не мора да ангажирате професионална продукција. Добро осветлување, чиста заднина и мобилен телефон со пристојна камера често се доволни за почеток.

Четвртиот начин е платеното рекламирање, но со јасно определена публика. Малите бизниси можат да рекламираат производи и услуги според локацијата, интересите и другите достапни критериуми на рекламните платформи.

Економската логика е едноставна. Ако имате козметички салон во Скопје, нема голема корист рекламата да ја гледаат луѓе на кои услугата не им е достапна.

Сепак, поголем буџет не значи автоматски и поголема заработка. Важно е да се следи колку луѓе испратиле порака, резервирале термин или навистина купиле производ.

Петтиот начин е брзо одговарање на пораките. Муштеријата прашува за цена, термин или достава. Ако одговорот го добие по два дена, можно е веќе да купил кај конкуренцијата.

Затоа е корисно однапред да се подготват одговори за најчестите прашања, но комуникацијата да остане лична. Автоматските пораки можат да помогнат, особено надвор од работното време.

Шестиот чекор е собирање вистински оценки и препораки од задоволни клиенти. Добриот збор одамна не се пренесува само од сосед до сосед. Сега останува запишан на интернет.

Сопствениците можат да ги охрабрат клиентите да остават искрена оценка на Гугл или коментар на деловната страница. Важно е да одговараат и на поплаките, без расправии и навреди. Позитивните оценки можат да помогнат во локалното рангирање, но не гарантираат прво место.

Седмиот начин е едноставна и прегледна интернет-страница. Не секој бизнис мора да има скапа веб-продавница, но корисно е клиентите на едно место да ги најдат услугите, цените, контактите и начинот на нарачување.

Според препораките за оптимизација на интернет-страниците, содржината треба да биде јасна, корисна и лесна за пребарување. Тоа им помага и на купувачите и на пребарувачите полесно да разберат што нуди фирмата.

Осмиот начин е редовно следење на резултатите. Бројот на допаѓања не ја покажува секогаш вистинската корист од рекламирањето. Многу поважно е колку нови муштерии дошле и колку пари потрошиле.

Познавачите на маркетингот советуваат малите бизниси да ги споредуваат трошоците за реклами со реалните продажби и резервации. Така полесно ќе утврдат кои објави функционираат, а кои само им го трошат буџетот.

За еден мал дуќан во Македонија, интернет-промоцијата може да почне и без голема инвестиција. Неколку добри фотографии, точна адреса, редовни објави и навремени одговори на пораките се сосема солидна основа. Останатото зависи од понудата, услугата и од тоа дали муштеријата ќе има причина повторно да се врати.

Б.З.М.