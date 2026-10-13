Што нè очекува до 2027 година? ММФ објави детална прогноза

Фондот малку ја зголеми својата прогноза за глобален раст за оваа година, додека ја задржа својата проценка за 2027 година непроменета од претходното ажурирање во јули.

По 3,5 проценти во 2025 година, светскиот економски раст прво ќе забави на 3,1 процент во 2026 година, а потоа ќе забрза на 3,4 проценти во 2027 година, според Светскиот економски преглед (WEO) објавен денес од Меѓународниот монетарен фонд.

Во априлската прогноза, ММФ објави глобален економски раст од 3,1 процент во 2026 година и 3,2 проценти во 2027 година.

Глобалната економија покажа неочекувана отпорност и покрај истовремените предизвици, вклучувајќи ги конфликтите на Блискиот Исток, трговските тензии и нарушувањата на енергетските пазари, благодарение на флексибилноста на синџирите на снабдување, користењето на постојните залихи, помалата зависност на економијата од нафта и силниот раст на побарувачката за технологии поврзани со вештачката интелигенција (AI), според најновиот извештај.

Сепак, Фондот предупредува дека вкупната стапка на раст крие сè поизразени разлики меѓу земјите во светот, додека во исто време просторот за прилагодување на шоковите се намалува, а ризиците се зголемуваат.

Земјите кои имаат корист од извозот на технологија или поповолни промени во трговските услови се поуспешни во ублажувањето на последиците од кризите, додека земјите кои зависат од увозот на енергија, како и земјите во развој, се соочуваат со повисоки трошоци за увоз и ограничени можности за буџетска поддршка на економијата.

По 1,2 проценти во 2025 година, економскиот раст на Еврозоната ќе изнесува 1,1 процент во 2026 година и 1,2 проценти во 2027 година.

Се очекува Германија, најголемата економија во еврозоната, да забрза од 0,2 проценти во 2025 година на 1,3 проценти во 2026 година и мало забавување на 1,1 процент во 2027 година.

По раст од 0,9 проценти во 2025 година, Франција ќе забави на 0,4 проценти во 2026 година, а потоа ќе забрза на 0,7 проценти во 2027 година.

Соединетите Американски Држави ќе пораснат за 2,3 проценти во 2026 и 2027 година, а Обединетото Кралство за 1,3 проценти во 2026 година и 1,2 проценти во 2027 година.

Кина очекува економскиот раст да забави од пет проценти во 2025 година на 4,5 проценти во 2026 година и четири проценти во 2027 година.

Индија ќе одржи висока стапка на раст која, по 7,8 проценти во 2025 година, ќе изнесува седум проценти во 2026 и 2027 година.

Се очекува глобалната инфлација да се зголеми на 4,7 проценти во 2026 година, пред да се забави на 4,1 процент во 2027 година.

Растот на цените првенствено ќе биде под влијание на привремени скокови на цените на енергијата и храната предизвикани од геополитички тензии и прекини на транспортните патишта, вклучително и делумното затворање на Ормутскиот теснец.

Се предвидува дека растот на обемот на светската трговија ќе забави во 2026 година, а потоа ќе се стабилизира во 2027 година.

Трговијата ќе биде негативно погодена од тарифите и прилагодувањата на производствените синџири, додека трговијата поврзана со технологијата ќе продолжи да обезбедува поддршка.

Според проценката на Фондот, ризиците се главно насочени кон полоши исходи.

Продолжената стагнација или понатамошната ескалација на конфликтот на Блискиот Исток би можела да ги одржи цените на енергијата и храната високи и нестабилни, да ги обнови инфлациските притисоци, да ги влоши буџетските и надворешните биланси и да го забави растот.

Дополнителни нарушувања би можеле да бидат предизвикани од напади врз енергетската инфраструктура, сајбер напади и екстремни временски настани.

Ризикот е исто така можноста инвеститорите да ги преиспитаат очекувањата за профитабилност и раст на продуктивноста благодарение на вештачката интелигенција.

Таквата промена во проценката би можела нагло да ги намали инвестициите, да предизвика корекции на берзата и да ги заостри условите за финансирање, со последици за земјите вклучени во синџирите на снабдување со технологија, предупредува ММФ на својата веб-страница.

Годишниот состанок на Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) и Светската банка (СБ) започна на 12 октомври во Бангкок и ќе трае до 18 октомври, а фокусот ќе биде на перспективите за светската економија, финансиската стабилност, долгот, инфлацијата и економскиот раст, како и зголеменото влијание на вештачката интелигенција врз пазарите на трудот, јавните финансии и глобалната економија.