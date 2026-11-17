-Резултатите од 2025 година го одразуваат обемот што го достигнавме и, што е поважно, инвестициите што ги правиме за следната фаза на раст. Вкупната актива се зголеми за 18 отсто на 3,1 милијарди евра, а EBITDA достигна 161 милион евра. Исто така, инвестиравме околу 181 милион евра во текот на годината. Она што го сметам за особено важно е промената на меѓународниот профил на Групацијата. Приближно половина од нашите приходи сега се генерираат надвор од Албанија. BALFIN работи во 13 земји, на два континента и во девет индустрии, а нашите меѓународни операции стануваат сè поважен дел од бизнисот. Овие бројки одразуваат години во градење бизниси, влегување на нови пазари и развивање силни партнерства. Во оваа фаза, нашиот фокус не е растот сам по себе. Гледаме каде можеме да изградиме конкурентни бизниси, ефикасно да распоредиме капитал и каде го гледаме потенцијалот за создавање вредност на долг рок.

BALFIN најави амбициозна програма за проширување. Кои се најзначајните случувања од минатата година?

-Најзначајната промена е обемот на нашата следна фаза на проширување. Се подготвуваме да влеземе на 11 нови пазари, носејќи го BALFIN во нова географска димензија. Во малопродажбата, ги зајакнавме нашите партнерства со меѓународни брендови. Ја проширивме нашата соработка со Flying Tiger Copenhagen на три пазари во ЕУ, додека нашиот договор со Jumbo ни дава можност да го развиваме брендот низ Украина, Грузија, Ерменија, Азербејџан, Казахстан и Узбекистан. Ова е особено значајно бидејќи го носи нашиот малопродажен бизнис надвор од Европа и во Централна Азија. Во исто време, Neptun продолжува да се шири низ Западен Балкан, додека KIABI се развива како регионална малопродажна платформа. Надвор од малопродажбата, ги прошируваме нашите меѓународни активности за недвижности, вклучително и во САД, Австрија и Германија. Угостителството исто така преминува во нова фаза, додека Happy Pay се развива од локална финтек понуда во платформа со регионален потенцијал. Значи, следната фаза е поширока од едноставно отворање повеќе продавници или стекнување повеќе средства. Истовремено градиме неколку меѓународни бизниси, секој со потенцијал да расте надвор од својот оригинален пазар.

BALFIN Americas е основан како дел од меѓународната стратегија на Групацијата. Како ја оценувате американската платформа денес?

-Јас ги гледам САД како долгорочна инвестициска платформа за BALFIN, а не како серија на индивидуални трансакции. Од основањето на BALFIN Americas, изградивме портфолио со инвестициска вредност од над 228 милиони долари, кое опфаќа пет развојни проекти во Њујорк, Њу Џерси и Сиетл. Портфолиото ни овозможува изложеност на различни сегменти од американскиот пазар на недвижности. Во Њујорк, имаме пет проекти за станови со прифатливи цени во Бронкс, веќе се готови 110 станови и 700 станови што треба да се завршат во следните неколку години. Во Њу Џерси, 340 Mount Kemble Avenue е канцелариски имот од А класа кој е речиси 95 отсто изнајмен, со закупувачи како што се Morgan Stanley, First Citizens Bank и Ericsson. Во Сиетл, развиваме околу 50 домови за продажба. За мене е важно што селективно влеговме на пазарот и со искусни локални партнери. Го учиме пазарот, градиме тим и развиваме портфолио, наместо да се обидуваме пребрзо да растеме. САД е многу конкурентен пазар, но тоа всушност го прави привлечен. Ако ги имате вистинските партнери, ги разбирате основите и останете дисциплинирани, постои значителен потенцијал за градење вредност со текот на времето.

BALFIN сега се подготвува да влезе на 11 нови пазари. Каква организација е потребна за ова ниво на експанзија?

-Експанзијата на ова ниво бара различно ниво на организација. Најважното прашање не е да се идентификуваат можностите. Тоа е можноста конзистентно да извршувате на многу различни пазари додека брзо носите одлуки. Сега имаме повеќе од 5.000 вработени во 13 земји, а како што влегуваме на дополнителни пазари, ни треба силно локално лидерство во комбинација со јасна рамка на Групацијата. Мојата улога како претприемач се менува како што расте организацијата. Во раните фази на компанијата, сопственикот може да биде вклучен во речиси секоја одлука. На нашето сегашно ниво, тоа не е ниту можно, ниту пожелно. Моја одговорност е да се осигурам дека ги имаме вистинските луѓе, вистинските лидери и вистинската структура за да можат да се носат одлуки блиску до бизнисот. Технологијата исто така станува сè поважна. Инвестираме во системи и вештачка интелигенција кои ни овозможуваат да управуваме со многу поголема организација без да додаваме непотребна сложеност. Целта е едноставна: да го направиме BALFIN способен да порасне значително без да ја изгуби претприемачката брзина која помогна во неговата изградба.

Со претстојното проширување, каде ги гледате најголемите можности за BALFIN?

-Најголемите можности ги гледам таму каде што се спојуваат три работи: пазар со силна основа, бизнис модел што го разбираме и способност да изградиме нешто што ќе расте надвор од еден пазар. Малопродажбата останува важен дел од нашата стратегија. Имаме силни меѓународни партнери и значајни можности за развој на нивните брендови низ нови територии. Договорот со Jumbo е добар пример: ни дава платформа низ шест нови пазари и ги носи нашите малопродажни операции надвор од Европа. Недвижностите и управувањето со средства се уште една главна област во фокусот. Во Германија, разгледуваме ресурси што генерираат приход, каде што можеме да го примениме нашето искуство во аквизиција, репозиционирање и активно управување. Заинтересирани сме не само за поседување ресурси, туку и за подобрување на нивните перформанси. САД остануваат наш долгорочен приоритет, додека Европа продолжува да нуди можности и во недвижностите и угостителството. Исто така, гледаме значителен потенцијал во финансиските услуги. Happy Pay се развива како регионална финтек платформа која комбинира плаќања, дигитални паричници, електронски пари, Buy Now, Pay Later и трговски услуги. Она што ги поврзува сите овие инвестиции е нашата способност да комбинираме капитал, оперативно искуство и силни меѓународни партнери. Не се обидуваме да бидеме присутни насекаде. Сакаме да бидеме присутни онаму каде што веруваме дека можеме да изградиме нешто значајно и конкурентно.

Како претприемач и инвеститор, како одлучувате каде BALFIN треба следно да инвестира?

-За мене, почетната точка е секогаш иста: каква е можноста да се создаде вредност што другите можеби не ја гледаат или можеби не се во можност да ја реализираат? Јас ги разгледувам основите на пазарот, квалитетот на ресурсите или бизнисот, вклучените луѓе и нашата способност да направиме нешто дополнително. Понекогаш тоа значи влез на нов пазар. Понекогаш значи проширување на постоечки бизнис. А понекогаш значи продажба на инвестиција затоа што веруваме дека капиталот може да генерира подобар принос на друго место. Исто така, цврсто верувам во партнерства. Не треба самите да знаеме сè. Во многу од нашите меѓународни инвестиции, работиме со партнери кои го разбираат локалниот пазар подобро од нас. Нашата улога е да донесеме капитал, претприемачко искуство, менаџерски способности и долгорочна перспектива. Како што BALFIN станува повеќе интернационален, овој пристап станува уште поважен. Амбицијата не е само да го направиме BALFIN поголем. Таа е да се изгради инвестициска групација која може да идентификува можности на меѓународно ниво, да ги реализира професионално и да создава вредност во текот на повеќе децении.