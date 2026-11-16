Според официјалното известување на Македонската берза, Министерството за финансии ги издало обврзниците на 12 ноември, а нивната отплата е предвидена за 12 ноември 2028 година.

Државата продолжува со задолжување на домашниот пазар. Од денеска на Македонската берза котира нова емисија државни обврзници во вредност од 762,66 милиони денари, односно околу 12,4 милиони евра, со годишна каматна стапка од 4,6 проценти.

Станува збор за вкупно 76.266 обврзници со поединечна номинална вредност од 10.000 денари. Хартиите од вредност се без девизна клаузула, а на берзата се водат под шифрата M121128.

Новата емисија следува по двете задолжувања реализирани на 22 октомври, кога државата издала двегодишни обврзници во вредност од 2,15 милијарди денари и петнаесетгодишни обврзници од 1,52 милијарди денари.

Каматата на двегодишните обврзници изнесува 4,6 проценти, додека за обврзниците што достасуваат во 2041 година е утврдена годишна камата од 5,2 проценти.

Со трите емисии издадени од 22 октомври до 12 ноември, државата обезбедила вкупно 4,43 милијарди денари, односно приближно 72 милиони евра.

Само за најновата емисија, годишната камата пресметана на номиналната вредност изнесува околу 35,1 милион денари, или приближно 570.000 евра. За две години тоа би значело околу 70,2 милиони денари камата, според едноставна пресметка на фиксната годишна стапка.

Издавањето државни обврзници е редовен инструмент преку кој Министерството за финансии обезбедува средства на домашниот пазар. Тие можат да се користат за финансирање на буџетските потреби и за рефинансирање на претходно преземени обврски.

Сепак, објавените берзански известувања не прецизираат за што конкретно ќе бидат потрошени средствата од овие три емисии.

Новите задолжувања се реализираат во период кога државата го подготвува буџетот за 2027 година, а трошоците за сервисирање на јавниот долг остануваат едно од поважните прашања за јавните финансии.

Колкав ќе биде нето-ефектот врз јавниот долг ќе зависи и од обврските што државата ги отплаќа во истиот период, бидејќи новите емисии не значат автоматски зголемување на долгот за целиот нивен износ.