Расте како плевел, a е најлековитото растение на светот: Го штити срцето и ги смирува нервите

Уште од античко време, цветот и плодот на глогот се користеле за срцеви проблеми, висок крвен притисок, нервоза, вртоглавица, несоница и задушување, а помага и при грчеви на матката и тонус на цревата.

Нашиот народ го користи глог за срцето долго време, а како силен чувар на здравјето бил ценет во народната медицина и поради верувањето дека сите демони, вампири, а особено демони на болести се плашат од него.

Лекувањето со методи на народна медицина можеби денес изгледа смешно и бесмислено, но моќта и важноста на растението, во овој случај глогот, секако не може да се оспори, а нашите древни верувале во него со причина.

Зошто глогот денес останува лековито растение

Денес, се разбира, овие обичаи и магиски процедури повеќе не постојат, или се зачувани од ретки рурални заедници. Сепак, глогот за срце е широко користен во превенцијата и лекувањето на болести со векови. Во водечките земји во светот со развиена биомедицина, тој зазема многу важно место, а во кинеската медицина е меѓу петте најлековити растенија.

Плодовите содржат етерично масло, танин, сапонин, гликозиди и фруктоза. Исто така, има значителна количина на алуминиум, калиум, натриум, калциум и фосфорна киселина. Богат е со витамин Ц и провитамин А, витамини К и Е, како и лимонска и винска киселина.

Пијалок направен од глог и шипка што се пие три месеци

Ви подготвивме рецепт за совршен пијалак од глог, идеален за секој што веќе има проблеми со срцето, слезината, крвните садови или нервоза, а е добар и како превенција и додаток на витамини. Глогот расте насекаде околу нас, во природата е на дофат и може многу да ни го олесни животот.

Состојки:

2 шолји глогови бобинки, 1/2 чаша сушени шипки, 4 чаши вода, лажичка цимет, 1/2 лажичка кардамон, 2 лажички шеќер или мед, неколку капки рум, сок од еден лимон.

Подготовка:

Ставете го глогот, калинката, циметот и кардамонот во водата и оставете да зоврие. Варете еден час на тивок оган, потоа оставете да отстои два часа. Процедете низ газа, потоа додадете шеќер и лимон. Пијте по една лажичка од напитокот 4 до 5 пати на ден, најмалку три месеци.