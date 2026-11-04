„Range Rover“ се откажува од двата свои „достапни“ модели

Во моментов, во Велика Британија, цената на „Evoque“ започнува од 44.855 британски фунти, додека претстојниот целосно нов модел – „GT“, според неофицијални информации, ќе чини околу 90.000 фунти.

„Range Rover“ би можел да ја удвои почетната цена на моделите на марката, дури и без да ги менува цените на постојните автомобили.

Раководителот на „Range Rover“, Мартин Лимперт, ги потврди информациите дека „Evoque“ и „Velar“ ќе продолжат да се произведуваат до крајот на 2027-ма година, но нема да добијат нови генерации. Цената на актуелниот „Velar“ во Велика Британија започнува од 55.460 фунти. Засега не е објавен точниот датум на прекинување на производството.

Оваа одлука е дел од прераспределбата на улогите во рамките на „JLR“. Подостапниот пазарен сегмент ќе им биде препуштен на моделите „Defender“ и „Discovery“, додека „Range Rover“ ќе се фокусира исклучиво на автомобили од високата, премиум класа. Откако овие два кросовера ќе престанат да се произведуваат, гамата на „Range Rover“ ќе биде оптимизирана и ќе ги опфаќа моделите „GT“, „Sport“ и водечкиот модел „Range Rover“.

Тука постои значајна разлика во однос на претходните планови. Уште во јули, „JLR“ го претстави „GT“ како петти модел во семејството, а не како директна замена за „Evoque“ или „Velar“. Новиот автомобил ќе дебитира со целосно електричен погон, а подоцна ќе се појави и хибридна верзија.