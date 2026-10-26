Продажбите на „Gucci“ разочараа поради падот во Кина, закрепнувањето забавува

Поранешниот искусен менаџер во автомобилската индустрија се обидува да го промени трендот во „Kering“ со петгодишен план за удвојување на профитната маржа, но војната во Иран, слабата побарувачка во Кина и забавувањето на економската активност во САД ги попречуваат овие амбиции.

Продажбите на „Gucci“ забележале пад во третото тримесечје, бидејќи купувачите ги избегнувале продавниците на брендот, соопшти неговиот сопственик „Kering“. Со тоа се урнаа надежите за брзо закрепнување на растот под водство на Лука де Мео, кој минатата година ја презеде функцијата извршен директор, објавува „Reuters“.

Послабите од очекуваните квартални продажби на „LVMH“ и „Hermès“ дополнително ја зголемија загриженоста на инвеститорите во врска со „Kering“. Кога за време на разговор со медиумите беше поставено прашањето дали враќањето кон вкупен раст и понатаму е цел за оваа година, финансискиот директор Армел Пулу одби да коментира, наведувајќи дека ќе се почека објавувањето на годишните резултати.

Американските депозитарни потврди (ADR) на „Kering“ поевтинија за 11 проценти по објавувањето на извештајот, кој покажа дека продажбите на „Gucci“, што сочинуваат приближно половина од добивката на групацијата, се намалиле за шест проценти по приспособувањето за валутните промени, достигнувајќи 1,29 милијарди евра во тримесечјето. Приходите на целата групација се намалиле за еден процент.

Посетеноста на продавниците, особено во Кина, е главниот проблем за „Gucci“, чии продажби се намалуваат повеќе од три години, соопштија од „Kering“. Пад на продажбата на „Gucci“ е забележан и во Северна Америка.

„Kering“ планира да ги зголеми трошоците за маркетинг и за подобрување на искуството на клиентите со цел да привлече повеќе купувачи, изјави Пулу.

„Продолжуваме да го спроведуваме нашиот план со максимална дисциплина“, рече тој, додавајќи дека „Kering“ досега ја намалил својата малопродажна мрежа за 105 продавници и има цел да затвори вкупно 125 до крајот на годината.