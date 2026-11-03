Пристигнува „Max“: „Meta“ создаде робот што ги извршува домашните работи

Како дел од напорите да влезе во областа на роботиката, „Meta“ направила прототип на хуманоиден робот наменет да помага во домашните работи, објавува „The Information“. Според извештајот, роботот, интерно наречен „Max“, бил изработен за околу три месеци со помош на кинеската роботска компанија „Fourier“.

Според изворите на „The Information“, роботот тежи околу 48 килограми и висок е околу 1,5 метри. Однадвор, прототипот наводно има екран на кој може да прикажува изрази на лицето, вграден звучник и раце дизајнирани за подигнување мали предмети. Внатрешноста на роботот ја сочинуваат чипови „Nvidia Jetson Thor“, кои го придвижуваат, се наведува во извештајот.

Во извештајот на „The Information“ се наведува дека сè уште не е утврден датумот за лансирање на верзијата наменета за масовниот пазар, но дека „Meta“ уште од септември работи на втор прототип, со кодно име „Max 2“. Се додава дека технолошкиот гигант прави измени во дизајнот на торзото и рацете на роботот, како и дека додава проектор и дополнителни сензори што би му помогнале полесно да се движи по скали.

Во обид да се пробие на пазарот на хуманоидни роботи, „Meta“ почна да работи на оваа технологија уште минатата година, откако „Bloomberg“ објави дека компанијата формирала нов тим со задача да развива роботски хардвер чија крајна цел би била извршување на домашни работи. Претходно оваа година, „Meta“ купи стартап познат по развојот на вештачка интелигенција специјализирана за роботика.