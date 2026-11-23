Јакуб Пачоки повика на воспоставување заеднички стандарди за целата индустрија, кои би ги дефинирале праговите за развој на вештачката интелигенција. Според неговиот предлог, компаниите би се обврзале да не ги преминуваат сè додека не исполнат одредени безбедносни барања, според неговата објава во неделата, која ја објави Bloomberg.

Главниот научник на OpenAI предложи AI компаниите да се согласат за ограничувањата за развој на сè помоќни модели сè додека истражувачите не најдат подобри начини за разбирање и следење на нивното однесување.

„Исто така, предлагам заеднички ограничувања, врз основа на мерки како што се збунетост и други метрики, до кои програмерите ќе се согласат да се придржуваат сè додека нашата способност за разбирање и следење на однесувањето на вештачката интелигенција не достигне одредена, конкретно дефинирана пресвртница“, напиша Пачоки.

Предложените ограничувања би можеле делумно да се базираат на техничка метрика позната како збунетост, која мери колку добро моделот на вештачка интелигенција го предвидува следниот дел од текстот. Пачоки не прецизираше кој треба да биде почетниот праг или кога би можел да почне да се применува.

Пачоки предупреди дека уште во 2027 година, вештачката интелигенција би можела да го забрза напредокот во сопствениот развој и потенцијално да го надмине напредокот во способноста на истражувачите да ја следат и разбираат технологијата.

Извршниот директор на OpenAI, Сем Алтман, го поддржа предлогот, нарекувајќи го текстот на Пачоки „најважното нешто што OpenAI го објавил подолго време“. Во објава на социјалната мрежа X, рече дека согласувањето за заеднички ограничувања би помогнало да се обезбеди „безбедност и контрола“.

Предлогот доаѓа во време кога се очекува нова дебата за регулирање на вештачката интелигенција во САД, по убедливите победи на демократите на среднорочните избори. Нивните добивки во трките за Претставничкиот дом, Сенатот и гувернерот би можеле да доведат до зголемен надзор врз технолошките компании во Конгресот и обновени напори за воспоставување правила за гарантирање на безбедноста на вештачката интелигенција.

Некои законодавци, исто така, ја разгледуваат можноста за формирање посебен комитет во Сенатот кој би ја координирал политиката во областа на вештачката интелигенција.

Американскиот претседател Доналд Трамп се спротивставува на широките ограничувања за развој на оваа технологија, што отвора можност за конфликт со новата сесија на Конгресот, во која демократите ќе имаат посилна улога, околу начинот на кој треба да се регулира вештачката интелигенција.