Според неофицијалните информации, „Razr Flex“ ќе има помал внатрешен екран од двата конкурентски модели, шарка што ќе овозможува телефонот да стои полуотворен и почетна цена од околу 1.700 долари.

Порталот „SammyGuru“ ги објави досега најдеталните фотографии од новиот „Motorola Razr Flex“, смартфон на преклоп кој треба да им конкурира на „Galaxy Z Fold8“ на „Samsung“ и „iPhone Duo“ на „Apple“.

Како изгледа „Motorola Razr Flex“?

„Razr Flex“ се отвора како книга, слично на постојниот „Razr Fold“, но има пократко и пошироко куќиште кога е склопен.

Овој облик, кој потсетува на пасош, го користат и „Galaxy Z Fold8“ и „iPhone Duo“.

Според досегашните информации, внатрешниот екран на „Razr Flex“ би имал околу 6,9 инчи, а надворешниот околу пет инчи. За споредба, двата конкурентски модели имаат внатрешни екрани од 7,6 инчи.

На фотографиите се прикажани две варијанти.

Темнозелената верзија „Pantone Dark Botanical Garden“ наводно има заден дел со ткаена текстура и рамка во иста нијанса.

Беж-верзијата „Pantone Coriander“ има зрнеста завршна обработка што потсетува на кожа, како и рамка во боја на шампањско злато.

Зелената изведба потсетува на поновиот модел „Motorola Signature 27“, кој се нуди во нијансите „Pantone Capulet Olive“ и „Pantone Coal Smoke“.

Какви камери и шарка подготвува „Motorola“?

На задната страна има издолжен модул за камерите, чиј изглед потсетува на оној кај стандардниот „Google Pixel 11“.

Според објавените информации, во него се сместени главната и ултраширокоаголната камера, додека телефото-камера не се споменува.

На фотографиите се забележуваат и отвори за селфи-камерите, поставени на внатрешниот и надворешниот екран.

Фотографиите сугерираат дека „Razr Flex“ би можел самостојно да стои полуотворен, што би било корисно за видеоповици или снимање без потреба телефонот да се држи во рака.

„Motorola“ сè уште не објавила под кои агли шарката ќе може да го задржува екранот во полуотворена положба.

„Samsung Galaxy Z Fold8“ нема софтверски „Flex Mode“, а оценките од тестирањата се разликуваат во однос на тоа колку добро неговата шарка физички ја задржува полуотворената положба.

Колку би чинел „Razr Flex“ и кога би пристигнал?

Според неофицијалните информации, „Razr Flex“ би можел да чини околу 1.700 долари во САД.

Тоа би било околу 200 долари помалку од почетната цена на „Galaxy Z Fold8“ и околу 300 долари помалку од почетната цена на „iPhone Duo“ на американскиот пазар.

Разликите во цените по продавниците ќе зависат од конечната продажна цена и попустите што ќе бидат достапни во моментот на лансирањето.

Страница за поддршка на „Razr Flex“ накратко се појавила на австралиската веб-страница на „Motorola“, но компанијата сè уште не го објавила датумот на претставување.

Претходно се споменуваше декември 2026-та година, но „Tech Advisor“ како поверојатен термин го наведува почетокот на 2027-ма година, односно саемот „CES“ во јануари, на кој „Motorola“ годинава го претстави „Razr Fold“.