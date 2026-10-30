Пријавете се на работилницата на „Реплек“ со Марко Пејчиновски: „РЕсет за внатрешна сила. РЕсет за добросостојба“

„РЕсет за внатрешна сила. РЕсет за добросостојба“ е насловот на новата бесплатна онлајн работилница за добросостојба на „Реплек“, на која гостин ќе биде младиот охридски пливач и ултра маратонец Марко Пејчиновски. Закажана за 4 ноември 2026 година, со почеток во 18 часот, работилницата ќе се фокусира на справувањето со тешките и неизвесни моменти, зачувувањето на мотивацијата кога работите не се одвиваат според очекувањата и зајакнувањето на внатрешната сила. Преку личното искуство на Марко Пејчиновски, ќе се отворат и темите за дисциплината, вербата во себе, препознавањето на сопствените граници и значењето на одморот и поддршката од блиските.

Работилницата ќе поттикне размислување за тоа како предизвиците можат да придонесат за личен раст и нова мотивација, како да се справуваме со притисокот и очекувањата и како да воспоставиме рамнотежа меѓу личните амбиции и сопствената добросостојба, без да ги занемаруваме сопствените потреби и моментите кога ни се потребни пауза или помош.