Токму тука се разидуваат економската вест и секојдневното искуство. Стапката може да изгледа подобро, додека сметката продолжува да расте.

Кога ќе слушнете дека инфлацијата се намалува, природно е да очекувате олеснување на каса. Но пониска инфлација може да значи дека истата кошничка повторно поскапела, само побавно. Претходните поскапувања остануваат вградени во цените, а новото зголемување се пресметува врз нив.

Од 1.000 до 1.178 денари со сè пониска инфлација

Да замислиме иста кошничка производи што на почетокот чини 1.000 денари. Во првата година поскапува за 10%, во втората за 5%, а во третата за 2%.

Период Годишно поскапување Цена на истата кошничка Почетна состојба — 1.000 денари По првата година 10% 1.100 денари По втората година 5% 1.155 денари По третата година 2% 1.178,10 денари

Ова е илустративна пресметка на Денар. Стапките се претпоставени и не ги претставуваат официјалните стапки за конкретни години во Македонија.

Годишното поскапување забавува од 10% на 2%, но кошничката на крајот чини 17,81% повеќе од почетната цена.

Процентите не се собираат едноставно. Секое следно зголемување се пресметува врз веќе повисоката цена.

Оваа разлика меѓу стапката на раст и нивото на цените ја покажува и Европската централна банка во своето објаснување за инфлацијата – пониската стапка може да оди заедно со поскапа кошничка.

Зошто платата што пораснала сепак купува помалку?

Во истиот пример, да претпоставиме дека нето-платата пораснала од 40.000 на 44.000 денари. Тоа е зголемување од 10%.

Ако цените на потрошувачката на тоа домаќинство во истиот период пораснале за 17,81%, платата не ги достигнала.

За да ја задржи истата куповна моќ, во овој поедноставен пример би биле потребни 47.124 денари. Со плата од 44.000 денари, разликата е 3.124 денари.

Ова објаснува како човек може да заработува повеќе пари, а да чувствува дека потешко го покрива истиот живот. Причината може да биде во односот меѓу растот на приходот и растот на цените, дури и без нови навики за трошење.

Вашата кошничка не е иста како статистичката

Официјалниот индекс опфаќа повеќе групи производи и услуги, со различно учество во пресметката. Поединечно домаќинство може да троши многу поголем дел од приходот за храна, греење или превоз.

Ако токму тие ставки поскапуваат повеќе, притисокот врз неговиот буџет може да биде поголем од вкупната стапка. Европската централна банка ја објаснува оваа разлика преку „личната“ инфлација, која зависи од структурата на потрошувачката.

Затоа, кога ја споредувате сопствената сметка, гледајте исти количини и споредлив квалитет. Кај храната е важна и цената по килограм или литар, како во анализата кога поголемото пакување навистина е поевтино.

Дали нулта инфлација би ги вратила старите цени?

Ако кошничката од примерот остане на 1.178,10 денари и следната година, нејзиното годишно поскапување ќе биде нула. Сепак, таа и натаму ќе чини повеќе од почетните 1.000 денари.

За да се врати на таа сума, потребно е намалување на нејзината цена за околу 15,12%. Значи, запирањето на поскапувањето и враќањето на старите цени се две различни промени.

За споредба меѓу подолги периоди, Државниот завод за статистика има и калкулатор што ја покажува промената на општото ниво на потрошувачките цени меѓу избрани месеци.

Пониската инфлација го намалува темпото со кое расте сметката. За животот да стане подостапен, важно е и што се случува со приходите во однос на веќе достигнатите цени.

„Животот во бројки“ е серијал на Денар за трошоците и финансиските одлуки во секојдневието.