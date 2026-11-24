Кога ќе слушнете дека инфлацијата се намалува, природно е да очекувате олеснување на каса. Но пониска инфлација може да значи дека истата кошничка повторно поскапела, само побавно. Претходните поскапувања остануваат вградени во цените, а новото зголемување се пресметува врз нив.
Токму тука се разидуваат економската вест и секојдневното искуство. Стапката може да изгледа подобро, додека сметката продолжува да расте.
Од 1.000 до 1.178 денари со сè пониска инфлација
Да замислиме иста кошничка производи што на почетокот чини 1.000 денари. Во првата година поскапува за 10%, во втората за 5%, а во третата за 2%.
Период
Годишно поскапување
Цена на истата кошничка
Почетна состојба
—
1.000 денари
По првата година
10%
1.100 денари
По втората година
5%
1.155 денари
По третата година
2%
1.178,10 денари
Ова е илустративна пресметка на Денар. Стапките се претпоставени и не ги претставуваат официјалните стапки за конкретни години во Македонија.
Годишното поскапување забавува од 10% на 2%, но кошничката на крајот чини 17,81% повеќе од почетната цена.
Процентите не се собираат едноставно. Секое следно зголемување се пресметува врз веќе повисоката цена.
Оваа разлика меѓу стапката на раст и нивото на цените ја покажува и Европската централна банка во своето објаснување за инфлацијата – пониската стапка може да оди заедно со поскапа кошничка.
Зошто платата што пораснала сепак купува помалку?
Во истиот пример, да претпоставиме дека нето-платата пораснала од 40.000 на 44.000 денари. Тоа е зголемување од 10%.
Ако цените на потрошувачката на тоа домаќинство во истиот период пораснале за 17,81%, платата не ги достигнала.
За да ја задржи истата куповна моќ, во овој поедноставен пример би биле потребни 47.124 денари. Со плата од 44.000 денари, разликата е 3.124 денари.
Ова објаснува како човек може да заработува повеќе пари, а да чувствува дека потешко го покрива истиот живот. Причината може да биде во односот меѓу растот на приходот и растот на цените, дури и без нови навики за трошење.
Вашата кошничка не е иста како статистичката
Официјалниот индекс опфаќа повеќе групи производи и услуги, со различно учество во пресметката. Поединечно домаќинство може да троши многу поголем дел од приходот за храна, греење или превоз.
Ако токму тие ставки поскапуваат повеќе, притисокот врз неговиот буџет може да биде поголем од вкупната стапка. Европската централна банка ја објаснува оваа разлика преку „личната“ инфлација, која зависи од структурата на потрошувачката.