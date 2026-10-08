Помалку познати симптоми на нозете може да бидат поврзани со висок холестерол

Проблемот настанува кога холестеролот и другите масни наслаги почнуваат да се таложат на ѕидовите на артериите, поради што крвните садови може да се стеснат и да се зголеми ризикот од срцеви заболувања и мозочен удар. Единствениот начин да се утврди дали имате покачен холестерол е преку анализа на крвта.

Високиот холестерол со години може да остане незабележан бидејќи најчесто не предизвикува никакви симптоми.

Сепак, постојат одредени знаци кои може да укажуваат на проблеми со циркулацијата и периферна артериска болест – состојба поврзана со таложење масни наслаги во артериите.

Болката во нозете при одење може да биде знак за проблем

Периферната артериска болест настанува кога артериите кои ги снабдуваат нозете со крв се стеснуваат поради таложење масни наслаги. Поради тоа, мускулите на нозете при движење не добиваат доволно крв и кислород.

Еден од најчестите симптоми е болка или чувство на грчеви во нозете што се појавува при одење или друга физичка активност, а исчезнува по неколку минути одмор. Болката може да се појави во едната или во двете нозе и да биде со различен интензитет.

Ако таквата болка се повторува, особено при одење или вежбање, не треба автоматски да се припишува на замор или на возраста. Се препорачува да разговарате со лекар бидејќи може да станува збор за проблем со циркулацијата.

Обрнете внимание и на промените на нозете

Периферната артериска болест може да се манифестира и преку други промени. Меѓу нив се губење на влакната на нозете и стапалата, сјајна кожа, бавно растење или кршливи нокти, како и рани и чиреви на стапалата и нозете кои тешко зараснуваат.

Може да се појават и вкочанетост, слабост или промена на бојата на кожата.

Кај мажите, меѓу можните симптоми се наведува и еректилната дисфункција. Секако, таа може да има и низа други причини, меѓу кои стрес, одредени лекови, висок крвен притисок и дијабетес, па сама по себе не значи дека лицето има периферна артериска болест.

Кога треба да побарате лекарска помош?

Ако болката во нозете редовно се појавува при одење или вежбање, добро е да се консултирате со лекар. Периферната артериска болест го зголемува ризикот од други кардиоваскуларни заболувања, вклучително и коронарна срцева болест, срцев и мозочен удар.

Особено важно е да се реагира доколку симптомите се појават нагло или брзо се влошуваат, бидејќи тоа може да укажува на сериозен проблем со дотокот на крв во ногата кој бара итно лекување.

Како да го намалите ризикот?

Врз нивото на холестеролот и здравјето на крвните садови може да се влијае со промени во животните навики. Се препорачуваат поздрава исхрана, редовна физичка активност, откажување од пушењето и умерено консумирање алкохол.

Кај некои луѓе, во зависност од нивото на холестеролот и вкупниот ризик од кардиоваскуларни заболувања, потребни се и лекови за намалување на холестеролот.

Најважно е да запомните дека високиот холестерол најчесто нема никакви видливи симптоми. Ако сакате да дознаете какво е вашето ниво на холестерол, одговорот не може да се добие со набљудување на симптомите, туку преку анализа на крвта.