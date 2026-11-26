Затоа изборот на клима-уред денес има смисла да се гледа низ призмата на целата година, а не само на најтоплите летни месеци.

Доцната есен полека носи пониски температури, а зимата е сè поблиску. Токму затоа сега е вистинскиот момент да размислувате за климатизацијата не само како решение за ладење во лето, туку и како сигурен извор на греење во студените месеци што доаѓаат. Истата клима што во текот на летото го разладуваше домот, сега станува еден од најважните уреди за одржување на пријатна топлина во домот.

Кај премиум моделите особено важни се енергетската ефикасност, перформансите при греење, начинот на распределба на воздухот и можноста за паметно управување. Hisense Energy Pro X 18.000 BTU токму на тоа ја темели својата понуда. Тоа е и една од главните причини зошто овој модел е вистински избор за корисниците кои очекуваат климата да нуди подеднакво добри перформанси во текот на сите сезони.

A+++ не е само ознака на етикетата

Енергетската класа често останува само една ставка во спецификациите, но нејзиното значење станува многу појасно кога климата работи секој ден.

Hisense Energy Pro X 5.0 kW поседува A++ енергетска класа и за ладење и за греење, додека SCOP вредноста од 4,6 претставува важен показател за неговата ефикасност во режим на греење. Во пракса, тоа значи дека за секој 1 kW потрошена електрична енергија, уредот може да обезбеди до 4,6 kW топлинска енергија. За корисникот тоа значи дека клима-уредот не е наменет само за брзо разладување во лето, туку и за ефикасно и економично загревање на просторот во текот на подолгиот зимски период.

Важна улога има и експанзиониот вентил, кој прецизно ја регулира количината на разладно средство во системот според моменталните потреби. Таквата контрола овозможува постабилна и поефикасна работа на системот, особено кога надворешните услови се менуваат.

Една од поважните карактеристики на Hisense Energy Pro X е можноста за работа во режим на греење при надворешни температури до -22°C. Надворешната единица има и грејач, кој спречува замрзнување на надворешните компоненти.

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Воздухот не треба само да се лади или загрева

Комфорот не зависи само од температурата. Ако воздухот постојано дува директно кон лицето што седи пред уредот, дури и добро поставената температура може да биде непријатна.

Hisense Energy Pro X користи Smart Eye сензор, кој го детектира присуството и положбата на лицето во просторот, а потоа го прилагодува правецот на струењето на воздухот. Во зависност од ситуацијата, воздухот може да биде насочен кон корисникот или да го заобиколува.

Оваа функција особено доаѓа до израз кога просторијата се користи на различни начини. Некој работи на компјутер, некој гледа телевизија, а некој се наоѓа во друг дел од просторијата. Наместо корисникот постојано да ги прилагодува насочувачите на воздух, дел од работата ја презема автоматиката.

Тука се и 4D Auto Swing и повеќедимензионалниот проток на воздух, кои овозможуваат воздухот порамномерно да се распределува низ просторијата, наместо ефектот на греење или ладење да се чувствува само во непосредна близина на внатрешната единица.

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HI-NANO за поздрав и почист воздух

Во текот на грејната сезона прозорците обично се отвораат поретко, па квалитетот на воздухот во затворените простории станува уште поважен.

Затоа Hisense Energy Pro X располага со HI-NANO технологија, која користи јони со висока концентрација за третирање на воздухот.

Според податоците на Hisense, тестирањата покажале отстранување на 92% од вирусот H1N1, стерилизација на 88% од бактеријата E. coli и отстранување на 60% од PM2.5 честичките во период од два часа.

Паметна контрола кога не сте дома и тивка работа

Wi-Fi поврзувањето денес не е новитет само по себе. Поважно е што добива корисникот со него. Преку ConnectLife апликацијата можно е далечинско управување со климата, проверка на условите во просторијата и следење на потрошувачката на електрична енергија. За тоа служи функцијата Power&Capacity Statistics. На тој начин климата може да почне со работа пред да пристигнете дома, наместо непотребно да работи во текот на целиот ден.

Уредот поддржува и гласовно управување, па дел од секојдневните команди можат да се извршуваат без користење на далечинскиот управувач.

Нивото на бучава често се занемарува при изборот на клима во продавница, но станува многу поважно кога уредот работи со часови или во текот на ноќта. Кај Hisense Energy Pro X, внатрешната единица во Quiet режим достигнува само 18 dB, што е доволно ниско за работата на уредот речиси да не се забележува.

Hisense Energy Pro X е вистински избор во текот на целата година

Hisense Energy Pro X е интересен затоа што неговите најважни карактеристики не се врзани само за една сезона. A++ енергетска класа за ладење и греење, SCOP 4,6, работа до -22°C, грејач на надворешната единица, експанзионен вентил, Smart Eye, 4D Auto Swing, HI-NANO и напредно управување преку ConnectLife апликацијата претставуваат пакет функции што одговара на различни потреби во текот на целата година.

Затоа при избор на клима-уред не треба да гледате само колку брзо може да го излади просторот. Важно е и како ќе работи кога температурите ќе се намалат, колку енергија ќе троши, како ќе го распределува воздухот и колку често корисникот ќе треба рачно да интервенира.

Дополнително, Hisense Energy Pro X 5.0 kW моментално е достапен по промотивна цена како дел од Black November 2026 понудата на Hisense, која трае од 15.11. до 30.11.2026 година. Повеќе информации за актуелната понуда можете да најдете на веб страницата на Hisense.