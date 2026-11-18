Иако нивната улога е клучна, многу луѓе размислуваат за здравјето на бубрезите само кога се појавуваат проблеми. Бидејќи хроничната бубрежна болест е честа појава, пет специјалисти за нефрологија одговорија на прашањето за порталот Parade која е најдобрата навика за нивно зачувување. Интересно е што сите се согласија за истиот одговор.

Бубрезите се неопходни за целокупното здравје. Тие одржуваат рамнотежа на течности, помагаат во регулирањето на крвниот притисок, учествуваат во формирањето на црвените крвни зрнца и се грижат за деликатната рамнотежа на електролитите. Секоја минута, тие филтрираат околу половина чаша крв, отстранувајќи ги отпадните производи и вишокот вода од телото.

Хроничната бубрежна болест често поминува незабележано, што е еден од најголемите проблеми. Податоците покажуваат дека дури 90 проценти од возрасните Американци со оваа болест не се свесни за својата состојба.

„За разлика од многу други болести, бубрежната болест обично не предизвикува симптоми сè додека функцијата на органот не е сериозно нарушена“, вели д-р Кеико Ивахара Гринберг, нефролог во MedStar Health. Таа истакнува дека единствениот сигурен начин да ја проверите здравствената состојба на бубрезите е да одите на редовни прегледи. Еден клучен индикатор е нивото на креатинин во крвта, отпаден производ што го отстрануваат вашите бубрези.

„Рутинските крвни тестови обично вклучуваат ниво на креатинин. Ако вашите бубрези работат добро, вашето ниво на креатинин е ниско. Зголемените нивоа укажуваат дека вашите бубрези не ги отстрануваат отпадните производи од вашето тело правилно“, објаснува д-р Гринберг.

Д-р Тим Пфледерер, главен медицински директор на „Евергрин нефрологија“, вели дека здравјето на бубрезите се проверува и со помош на вашата GFR (стапка на гломеруларна филтрација), мерка за тоа колку добро вашите бубрези ја филтрираат крвта.

„Редовните прегледи, кои вклучуваат крвен притисок и тестови за крв и урина, се најдобриот начин да се осигурате дека вашите бубрези се здрави“, вели д-р Рафаел Виликана, медицински директор на нефрологија за трансплантација на Институтот за трансплантација на Универзитетот Лома Линда.

Д-р Гринберг забележува дека дијабетесот и високиот крвен притисок се две чести причини за заболување на бубрезите. Пациентите со една или обете од овие состојби треба да одат на редовни прегледи.

Кога беа прашани за најважната навика, сите петмина лекари дадоа ист одговор: здравата исхрана е клучна. „Здравата исхрана е најдобрата навика за одржување на здравјето на бубрезите. Тие имаат многу функции, како што се филтрирање на токсини, натриум и вода, поради што правилната исхрана е клучна“, вели д-р Виликана.

А што точно значи здравата исхрана за бубрезите? Д-р Стефани Дијаз, нефролог во UT Health Tyler, објаснува дека балансираната исхрана со доминација на храна од растително потекло е најважна. Храната од растително потекло содржи и антиоксиданси кои го намалуваат оксидативниот стрес и воспалението, што им помага на бубрезите.

Исхраната базирана на растително потекло е поврзана и со одржување на здрав крвен притисок. Д-р Едвард Е. Черуло, уролог и раководител на одделот во Медицинскиот центар на Универзитетот Раш во Чикаго, нагласува дека контролата на крвниот притисок е клучна.

„Високиот крвен притисок е една од водечките причини за заболување на бубрезите. Со текот на времето, може да ги оштети ситните крвни садови во бубрезите“, објаснува д-р Черуло. И спротивното е точно, бидејќи лошата исхрана може негативно да влијае на бубрезите. „Нездравата исхрана може да доведе до висок крвен притисок и дијабетес, што директно им штети на бубрезите“, додава д-р Виликана.

Дополнително, д-р Пфледерер нагласува дека соодветниот внес на течности е важен дел од здравата исхрана. „Пиењето доволно вода, наместо шеќерни пијалоци, помага во разредувањето на урината. Ова го олеснува елиминирањето на отпадните производи и ги одржува бубрезите здрави“, вели тој.

Лекарите нагласуваат дека здравјето на бубрезите не зависи само од една навика. Покрај исхраната, д-р Дијаз, д-р Пфледерер и д-р Черуло ја нагласуваат важноста на редовната физичка активност. Д-р Черуло објаснува дека вежбањето помага во одржувањето на здрава тежина и го намалува ризикот од висок крвен притисок, што директно им користи на бубрезите.

Кога имате прекумерна тежина, вашите бубрези мора да работат понапорно за да ги филтрираат отпадните производи и да ја одржат рамнотежата на течностите, што може да ги оштети со текот на времето. Дебелината, исто така, го зголемува ризикот од дијабетес тип 2, водечка причина за заболување на бубрезите.

Покрај здравата исхрана и вежбањето, д-р Гринберг вели дека е важно да се избегнуваат високи дози на нестероидни антиинфламаторни лекови (НСАИЛ), како што се ибупрофен или аспирин, бидејќи тие можат да предизвикаат дополнителен товар на бубрезите. „Разговарајте со вашиот лекар за безбедната употреба на овие лекови“, препорачува таа.

Д-р Дијаз додава дека друга клучна навика за одржување на здравјето на бубрезите е избегнувањето на тутун.