Пелети или инвертер-клима? Колку чини греењето оваа зима

Некои семејства веќе ги полнат подрумите со пелети. Други чекаат да видат какво ќе биде времето, надевајќи се дека зимата нема да биде премногу студена. Трети, пак, сметаат дека една добра инвертер-клима може да им ја заврши целата работа.

Со почетокот на октомври, во многу македонски домови повторно се отвора истата дилема: дали да се набават пелети, да се продолжи со греење на дрва или, пак, зимата да се помине со инвертер-клима? На прв поглед, одговорот изгледа едноставен. Но кога ќе се стават бројките на хартија, разликите можат да бидат изненадувачки.

И сите имаат своја математика. Но дали навистина знаеме колку нè чини топлината што ја добиваме?

Цената на една вреќа пелети или месечната сметка за струја не ја кажуваат целата приказна. Многу зависи од изолацијата, големината на просторот, температурата што ја одржуваме, па дури и од тоа колку често ја отвораме влезната врата.

Затоа направивме пример пресметка за да видиме што се случува кога два различни системи треба да произведат приближно иста количина топлина.

Пелетите веќе не се толку евтино решение

Според ориентациониот ценовник на платформата eMajstor, ажуриран во август 2026 година, цената на еден тон пелети во Македонија се движи приближно од 14.500 до 22.000 денари.

Тоа значи дека домаќинство кое троши три тони пелети во сезона би издвоило меѓу 43.500 и 66.000 денари само за суровината.

Ако потрошувачката достигне четири тони, трошокот би бил од 58.000 до 88.000 денари.

Тука не се вклучени доставата, електричната енергија што ја користи системот, сервисирањето и евентуалните поправки.

Секако, не секоја куќа троши иста количина пелети. Некому два тона му се доволни, а некој и со пет тешко ја поминува зимата.

Но токму тука започнува интересната споредба.

Колку струја троши инвертер-климата за истото количество топлина?

Да земеме хипотетички дом на кој во текот на грејната сезона му се потребни 10.000 киловат-часови топлинска енергија.

Ова не е просек за сите македонски домаќинства, туку илустративен пример за споредба.

Класичната електрична греалка мора да потроши приближно 10.000 киловат-часови електрична енергија за да ја обезбеди таа топлина, а инвертер-климата функционира поинаку.

Таа не ја создава целата топлина директно од електрична енергија, туку пренесува топлина од надворешниот воздух во просторијата.

Доколку во просек постигнува сезонски коефициент на ефикасност од 3, за 10.000 киловат-часови испорачана топлина би потрошила околу 3.333 киловат-часови струја.

Разликата е огромна.

Сепак, тоа не значи дека секоја клима работи со ваква ефикасност. При многу ниски температури, лоша изолација или неправилно димензиониран уред, потрошувачката може значително да порасне.

Еве ја математиката во денари

Според тарифите објавени од Регулаторната комисија за енергетика, цената на електричната енергија за домаќинствата се разликува во зависност од потрошувачкиот блок и тарифниот период.

Кај првиот блок во високата тарифа е објавена цена од 4,7074 денари за киловат-час, а кај вториот 5,8976 денари. Дополнително се пресметуваат и регулирани мрежни надоместоци и применливи даноци.

Затоа не е исправно целата сезонска потрошувачка за греење едноставно да се помножи со цената од првиот блок. Но можеме да направиме илустративна пресметка.

Ако како работна претпоставка земеме просечен дополнителен трошок од 8 денари по потрошен киловат-час, инвертер-клима со сезонска ефикасност 3 би потрошила електрична енергија во вредност од приближно 26.700 денари за испорачани 10.000 киловат-часови топлина.

При претпоставени 10 денари по киловат-час, износот би се искачил на околу 33.300 денари.

Овие суми не се прогноза за конкретна сметка. Вистинскиот износ зависи од блоковите, евтината и скапата тарифа, потрошувачката на другите апарати и сите ставки на фактурата.

Кај пелетите, за да се произведе истата количина корисна топлина, би биле потребни приближно 2,45 тони, доколку претпоставиме енергетска вредност од 4,8 киловат-часови по килограм и ефикасност на котелот од 85 проценти.

По споменатите ориентациони цени, тоа би чинело околу 35.500 до 53.900 денари само за пелети.

Така, во примерот инвертер-климата има значителна предност во оперативниот трошок.

Но постои една важна забелешка: двете решенија не мора да обезбедат иста удобност и распределба на топлината во секој дом. Котел со радијатори може да загрева повеќе оддалечени простории, додека една ѕидна клима најчесто има ограничувања во распределбата на воздухот.

Најскапото греење можеби е она во куќата без изолација

Во целата дискусија за пелети, дрва и клими често се заборава една работа. Не е доволно само да произведеме топлина, треба и да ја задржиме.

Куќа со лоша фасада, стари прозорци и неизолиран покрив може да губи значително повеќе енергија од сличен дом со добра термичка заштита.

Тоа значи дека две семејства во куќи со приближно иста квадратура можат да имаат сосема различни трошоци за греење.

Едното ќе одржува пријатна температура со умерена потрошувачка, а другото ќе го загрева просторот со часови и повторно ќе чувствува студ.

Во такви ситуации, инвестицијата во изолација понекогаш носи поголем долгорочен ефект отколку замената на самиот систем за греење.

Зошто некои луѓе и понатаму не се откажуваат од дрвата?

И покрај современите решенија, дрвата остануваат важен извор за греење во голем дел од Македонија. Причините не се само финансиски.

Некои домаќинства имаат пристап до поевтино огревно дрво, други располагаат со постојни печки и инсталации, а трети едноставно не сакаат целосно да зависат од електрична енергија.

Туке е и прашањето на почетната инвестиција. Купувањето повеќе клима-уреди, особено за поголема куќа со многу одвоени простории, може да претставува сериозен трошок.

Затоа најевтиниот начин на греење на хартија не мора секогаш да биде најисплатливото решение за конкретно домаќинство.

Грешката што може да чини илјадници денари

Многумина ги споредуваат само цените на горивата. Но вистинската пресметка треба да ги опфати и одржувањето, векот на уредите, евентуалната замена на делови, првичната инвестиција и дополнителната електрична енергија.

Ако веќе имате исправен систем за пелети, преминувањето на целосно нов систем можеби нема веднаш да ви се исплати.

Но ако допрва опремувате дом и треба да инвестирате во греење од почеток, изборот може да биде сосема поинаков, особено ако станува збор за помал и добро изолиран стан.

На крајот, не постои универзален победник за секоја куќа во Македонија. Постои само решение што најдобро одговара на конкретниот простор, начинот на користење и семејниот буџет.

А можеби најважното прашање пред оваа зима не е колку чини еден тон пелети или киловат-час струја, туку колку пари трошиме за топлина што на крајот ни бега низ прозорците и ѕидовите.