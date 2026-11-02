Овие семки се одлични за срцето и крвните садови: Кардиолог објаснува зошто треба да се јадат почесто

Зборуваме за семките од тиква, кои се одличен извор на магнезиум, минерал неопходен за правилно функционирање на мускулите, нервниот систем и срцето.

Здравата исхрана е еден од најважните фактори за одржување на здравјето на срцето и крвните садови, а дури и малите промени во дневното мени можат да имаат долгорочни придобивки. Покрај семето од чиа и лен, како и јаткастите плодови, постои уште една храна која често се занемарува, иако е богата со хранливи материи важни за организмот.

Магнезиумот учествува во одржувањето на нормален срцев ритам, како и во регулирањето на нивото на калциум и калиум, кои се исто така важни за работата на срцевиот мускул. Покрај тоа, тој придонесува за опуштање на мускулите во ѕидовите на крвните садови, поради што игра значајна улога во регулирањето на крвниот притисок.

Кардиологот и доктор по функционална медицина, д-р Санџај Боџрај, истакнува дека доволниот внес на магнезиум е важен за здравјето на кардиоваскуларниот систем.

Како што објаснува тој, овој минерал се наоѓа во бананите, зелениот лиснат зеленчук, како и во семките од тиква и лен, кои се исто така извор на протеини и здрави масти.

Покрај магнезиумот, семките од тиква содржат растителни протеини, незаситени масни киселини, цинк и други хранливи материи.

Нивната предност е што лесно можат да се вклучат во дневната исхрана. Може да се додаваат во салати, крем супи, овесна каша, јогурт или јадења од цело зрно.

Тие исто така одат добро со печен зеленчук, како што се брокула, тиквички и моркови, и може да се јадат сурови или кратко печени во сува тава.

Сепак, експертите советуваат да се даде предност на несолените семки, бидејќи прекумерниот внес на сол може да има негативен ефект врз крвниот притисок.

Како пример за избалансирана вечера, д-р Бојрај го наведува лососот со печен зеленчук, леќа или киноа, авокадо и семки од тиква, со додавање на маслиново масло.

Таквиот оброк обезбедува протеини, влакна, здрави масти и минерали важни за здравјето на срцето.

Иако ниедна поединечна храна не може сама по себе да спречи кардиоваскуларни заболувања, редовната консумација на семки од тиква може да биде корисен дел од разновидна и балансирана исхрана.