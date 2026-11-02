Овие леќи го претвораат секој телефон во микроскоп

Новата леќа „iMicro XL15“ е осмислена така што микроскопското набљудување ќе го направи поедноставно, подостапно и покреативно, без потреба од користење класична лабораториска опрема.

Паметните телефони би можеле да добијат сосема нова улога благодарение на мал додаток кој нивната камера ја претвора во алатка за истражување на светот.

Уредот тежи нешто повеќе од еден грам и се поставува директно над камерата на паметниот телефон. За прицврстување користи повеќекратна вакуумска подлога, па нема потреба од лепливи ленти, ниту, пак, остануваат траги од лепак по неговото отстранување. Но, неговата најголема предност не е само малата големина.

Набљудување без контакт

За разлика од бројни други мобилни микроскопи, кај кои е потребно леќата да се доближи или да се прислони до предметот што се набљудува, „iMicro XL15“ овозможува работа од растојание од околу 21 милиметар.

Ваквото работно растојание го олеснува проучувањето тридимензионални предмети, електронски компоненти и површини со неправилна текстура. Истовремено, се намалува ризикот од оштетување на чувствителните предмети при набљудувањето. Тоа е особено корисно кога треба да се прегледаат електронски плочи, ситни механички делови или површини што би можеле да се деформираат под притисок.

Поголемото растојание меѓу леќата и предметот го олеснува и набљудувањето на живи организми. На пример, ситните инсекти можат да се проучуваат без потреба да бидат притиснати или на друг начин вознемирувани.

Открива детали големи само осум микрометри

Според наводите на производителот, оптиката на овој уред може да прикаже детали со големина од само осум микрометри. Еден микрометар претставува илјадити дел од милиметарот, што значи дека станува збор за исклучително ситни структури.

Таквата можност отвора простор за истражување детали кои инаку се невидливи со голо око – од структурата на ткаенините и неправилностите на површините, до одредени детали на растителните клетки и грешки при печатењето.

Леќата, притоа, нуди видно поле со ширина од приближно 10 милиметри, што овозможува одеднаш да се види поголем дел од површината што се набљудува. Тоа може да биде важно при прегледување ситни предмети, бидејќи корисникот нема постојано да го поместува уредот за да добие поширока слика.

Истражување без лабораторија

Идејата зад моделот „iMicro XL15“ е микроскопското набљудување да им се приближи на поголем број луѓе, без сложена опрема и посебно предзнаење. Учениците, студентите, љубителите на природата, фотографите и другите ентузијасти би можеле да користат ваков додаток за истражување детали во своето секојдневно опкружување.

Можноста за разликување детали од осум микрометри не треба автоматски да се поистоветува со способност за сигурно прикажување на сите клеточни структури или со прецизноста на професионален лабораториски микроскоп. Конечниот квалитет на сликата зависи и од оптиката, осветлувањето, камерата на телефонот и условите во кои се врши набљудувањето.

И покрај тоа, „iMicro XL15“ покажува како можностите на паметните телефони можат да се прошират со едноставен додаток, отворајќи ја вратата кон истражување на светот кој секојдневно е пред нашите очи, но најчесто останува скриен.