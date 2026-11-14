Откриена причината за најголемата парализа на воздушниот сообраќај во САД од 2001 година

Поради голем технички дефект, воздушниот сообраќај беше парализиран повеќе од четири часа, а последиците ќе се чувствуваат во наредните денови.

Федералната администрација за воздухопловство на САД (FAA) ја укина најдолгата суспензија на полетување на авиони во цела Америка од терористичките напади на 11 септември 2001 година.

Според FlightAware, повеќе од 8.500 летови беа одложени, а речиси 8.000 беа откажани поради прекини во летовите во петокот. Проблемите продолжуваат и во саботата, поради што веќе се откажани повеќе од 2.000 летови до САД, од САД и во земјата, додека се очекува да бидат одложени повеќе од 300 летови.

FAA соопшти дека суспензијата е воведена поради „вонредни околности“ предизвикани од проблем со комуникацијата што ги засега сите центри за контрола на воздушниот сообраќај во земјата. Американскиот секретар за внатрешна безбедност, Марквејн Малин, нагласи дека нема индикации за напад и дека безбедноста на патниците не е загрозена во ниту еден момент.

Последиците се почувствуваа и надвор од Америка

FAA објави во петок во 15:54 часот по источноамериканско време, односно во 21:54 часот по македонско време, дека сите полетувања во САД се забранети до понатамошно известување. Во тој момент, во воздухот имало повеќе од 3500 авиони. Некои од нив биле пренасочени кон други аеродроми, додека останатите продолжиле кон своите дестинации.

Неколку часа подоцна, на некои авиони им било дозволено да полетаат од Меѓународниот аеродром во Сан Франциско, а FAA го отвори американскиот воздушен простор околу 20:15 часот по источно време.

Последиците од дефектот се почувствуваа и надвор од САД. На барање на FAA, Eurocontrol ги суспендираше сите летови до САД од своите земји-членки поради технички проблеми. Eurocontrol обединува 42 земји, вклучувајќи бројни членки на Европската Унија, Обединетото Кралство, Украина, Турција, Израел и Мароко.

Најголемиот меѓународен аеродром во Австралија во Сиднеј, исто така, ги суспендираше сите летови до САД до понатамошно известување, додека Air Canada ги откажа летовите меѓу Канада и САД.

Министерот за транспорт: Прекинувачите и рутерите беа едноставно преоптоварени

Министерот за транспорт на САД, Шон Дафи, на прес-конференција предупреди дека последиците од суспензијата ќе се чувствуваат неколку дена. „Ќе ни треба малку време да се справиме со последиците од сè што се случи ова попладне“, рече Дафи.

Десетици илјади патници беа блокирани на аеродромите низ целата земја. Авиокомпаниите постепено почнаа да го обновуваат сообраќајот. Делта ерлајнс и Јунајтед ерлајнс објавија дека продолжуваат со работа, додека Американ ерлајнс соопшти дека е фокусирана на реализација на што е можно повеќе од преостанатите летови во текот на вечерта. Џетблу објави продолжување на летовите во сабота наутро.

Дафи објасни дека проблемот е предизвикан од преоптоварување на застарениот комуникациски систем за контрола на воздушниот сообраќај. „Станува збор за аналогна телекомуникациска технологија. Нашите прекинувачи и рутери беа едноставно преоптоварени со податоци и престанаа да работат“, рече тој.

Според него, дефектот влијаел и на комуникацискиот и на радарскиот систем. Министерот предупреди дека е потребна целосна модернизација на системот, чија цена ја процени на околу 50 милијарди долари. „Системот ќе продолжи да откажува“, предупреди Дафи.

Денот на благодарноста е за помалку од две недели

Кога беше прашан дали прекинот ќе влијае на патувањето за време на претстојната празнична сезона, Дафи рече дека ќе биде потребно време за да се врати во полн капацитет, но очекува системот да се врати во нормала до врвот на патувањата за Денот на благодарноста.

Празничната сезона на благодарноста, која започнува за помалку од две недели, традиционално е едно од најпрометните периоди во годината за американскиот воздушен сообраќај. Дафи додаде дека во моментов им се дава приоритет на поголемите патнички авиони пред помалите летови со цел сообраќајот да се врати во нормала што е можно поскоро.

Министерот за внатрешна безбедност, Марквејн Малин, рече дека властите не пронашле „никакви докази“ за сајбер напад. Тој, исто така, ја отфрли можноста за поврзаност со глобалниот прекин на услугите на Мајкрософт што започна во четврток.

Според Малин, проблемот се појавил по воведувањето на нова технологија во застарениот систем за контрола на воздушниот сообраќај, кој не можел да се справи со дополнителното оптоварување. Двајцата министри нагласија дека патниците и јавноста не се во опасност во ниту еден момент.

Американскиот претседател Доналд Трамп, пак, побара од Конгресот што е можно поскоро да донесе закон што ќе овозможи модернизација на контролата на воздушниот сообраќај, контролните кули, аеродромските терминали и другата клучна инфраструктура, пишува CNN.