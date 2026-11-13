Забранетите чипови на Nvidia завршија во Шангај: Трагата води до жената што го собори Јенсен Хуанг

Според ексклузивното истражување на Bloomberg, некои од спорните сервери првично биле продадени на сингапурската компанија Aperia Cloud Services, која имала статус на официјален партнер на Nvidia Cloud. Наместо да остане во Сингапур, опремата завршила во голем кинески центар за податоци поврзан со компании во деловната мрежа на Алис Хуанг.

Забранетите чипови за вештачка интелигенција на Nvidia завршија во центар за податоци во Шангај, а документите до кои дојде Bloomberg ја поврзуваат нивната набавка со мрежа на компании основани од Алис Хуанг. Станува збор за деловна жена која се најде во центарот на скандал со шпионажа што го натера Јенсен Хуанг да ја напушти позицијата извршен директор на Nvidia на 12 ноември.

Најконкретната трага води до 22 сервери на Dell опремени со чипови Nvidia H800, чиј извоз во Кина е ограничен со американските регулативи уште од 2023 година. Bloomberg ги провери сериските броеви на опремата и потврди дека нејзиниот оригинален клиент била Aperia.

Документите доставени до кинеските регулатори откриваат дека овие сервери биле дел од група од 193 уреди инсталирани во Шангај што Шангај Лонџие Јаотенг ги понудил како залог за кредити на почетокот на 2025 година. Вкупната вредност на пријавената опрема била околу 73 милиони долари.

Меѓу нив биле 52 сервери на американскиот производител Super Micro, опремени со чипови Nvidia H100 или H200, чиј извоз во Кина е исто така предмет на ограничувања. Останатите 119 сервери биле произведени од Gigabyte, но достапната документација не открива кои чипови ги користеле.

Особено е интересно што Shanghai Longteng, матичната компанија поврзана со центарот за податоци, е основана од Алис Хуанг. Таа се повлече од сопствеништвото уште во 2017 година, а нејзините акции ги презеде Хуанг Ју, која претходно беше идентификувана од порталот The Information како нејзина сестра. Хуанг Ју остана мнозински сопственик до јануари 2026 година.

Bloomberg наведува дополнителни врски помеѓу центарот за податоци и Megaspeed, кој Алис Хуанг го основа во Сингапур. „Megaspeed“ го претстави објектот во Шангај во својата презентација пред инвеститорите во 2024 година, додека друга поврзана кинеска фирма бараше инженери за работа со процесорите H100 и H200 на „Nvidia“.

Министерството за правда на САД веќе истражува дали компаниите поврзани со Алис Хуанг биле вклучени во шверц на напредна компјутерска опрема во Кина. Истрагата се прошири понатаму откако американските разузнавачки служби изразија сомневања дека Хуанг имала врски со кинеските разузнавачки структури.

Сепак, документите не докажуваат дека Алис Хуанг лично ги организирала специфичните испораки или дека Јенсен Хуанг знаел за нив. „Nvidia“ одби да коментира за новото откритие на „Bloomberg“, додека „Megaspeed“ и другите поврзани компании претходно ги негираа обвинувањата за нелегално пренасочување на чипови.

„Dell“ соопшти дека ја прекинал продажбата и поддршката за „Aperia“ во февруари 2025 година поради сомневање за неовластено пренасочување на опрема. „Super Micro“ тврди дека ги продал идентификуваните сервери во согласност со прописите за извоз на САД и нема никаква врска со кинескиот центар за податоци.

Откритието доаѓа само еден ден откако „Nvidia“ го загуби човекот кој ја водеше од нејзиното основање во 1993 година. Истрагата за можна шпионажа и шверц со чипови сега продолжува, а документите на „Bloomberg“ отвораат нови прашања за тоа колку американска технологија им била достапна на кинеските компании и покрај забраните за извоз.