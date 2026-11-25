Објавените хотелски аранжмани покажуваат дека три ноќевања на база полупансион, со организиран дочек и свечена вечера на 1 јануари, се нудат за 299 евра по лице. За четири ноќевања цената се искачува на 349 евра. Во понудата се вклучени користење базени, спа-центар и други хотелски содржини, но пијалаците за време на празничните вечери се доплаќаат.

Охрид во декември е далеку од летната гужва, но за новогодишните празници цените повторно одат нагоре. Хотелите веќе ги објавуваат пакетите за дочекот на 2027 година, а дел од понудите покажуваат дека тридневен престој за двајца може да чини речиси 600 евра, додека за четири ноќевања сметката достигнува околу 700 евра. Во приватното сместување има и поевтини можности, но таму гостите најчесто добиваат само кревет, без празнична вечера, храна и дополнителни содржини. За семејство со деца, новогодишниот одмор покрај езерото лесно може да стане сериозен удар по домашниот буџет.

За двајца возрасни, тоа значи 598 евра за три ноќевања или 698 евра за четири. На таа сума треба да се додадат патните трошоци, дополнителните пијалаци и евентуалните трошоци надвор од хотелот.

Други хотели нудат три ноќевања со појадок, користење спа-центар и две свечени вечери, на 31 декември и на 1 јануари. Кај дел од овие пакети се вклучени и неограничени пијалаци.

„Билетите за двете вечери се веќе вклучени, не треба да ги купувате одделно“, се наведува во една од објавените хотелски понуди.

Сепак, не сите туристи бараат хотел со базен и свечена вечера. За оние што сакаат само да преспијат во Охрид и самостојно да го организираат дочекот, приватното сместување останува поевтина варијанта.

Во понудите на туристичките агенции од регионот за новогодишниот период може да се најдат аранжмани во приватно сместување со цени од околу 99 до над 200 евра по лице, зависно од објектот и типот на собата. Дел од понудите се за повеќедневни аранжмани без вклучени оброци. Тоа не се цени за цел апартман, туку за место во понуденото сместување.

Разликата меѓу хотел и приватно сместување е значителна, но економската пресметка не завршува со цената на ноќевањето. Познавачите на туристичкиот пазар укажуваат на важноста од споредување на вкупниот трошок, бидејќи кај поевтиното сместување одделно се плаќаат оброците, празничната прослава и другите услуги.

Интерес за Охрид има и надвор од главната летна сезона. Според податоците на Државниот завод за статистика, во септември годинава градот го посетиле 40.011 туристи, од кои 27.017 биле странски, а 12.994 домашни. Остварени се вкупно 85.162 ноќевања.

Странските гости најчесто доаѓаат од Турција, Србија, Полска, Германија и од Холандија. За новогодишните празници веќе се рекламираат организирани аранжмани од Србија и од Бугарија, со автобуски превоз, сместување и празнични програми. Тоа покажува дека Охрид останува дел од регионалната новогодишна понуда, иако засега нема официјална бројка за резервираните капацитети за претстојниот дочек.

За угостителите, последните денови од декември се можност да остварат дополнителен промет во период кога летната сезона одамна е завршена. Освен хотелите, од зголемената посетеност можат да заработат рестораните, кафеаните, такси-превозниците и трговците. Колкава ќе биде вистинската заработка, сепак, ќе зависи од бројот на гости, должината на престојот и потрошувачката.

Податоците од Општина Охрид покажуваат дека во декември 2025 година биле евидентирани 12.342 туристи, наспроти 10.920 во истиот месец во 2024 година. Тоа претставува зголемување од околу 13 проценти.

Дали декември 2026 ќе донесе уште поголема посетеност, ќе се знае по празниците. Дотогаш, туристите што планираат новогодишен одмор имаат избор меѓу поскапи хотелски пакети и поевтино приватно сместување.

Б.З.М.