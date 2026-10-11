Охрид, Солун, Белград или Софија – Колку пари ви требаат за еден викенд

Петок попладне, работната недела завршува, автомобилот е подготвен, а семејството размислува каде да ги помине следните два дена. Охрид е секогаш опција, особено затоа што не бара преминување граница и долги подготовки. Солун е доволно блиску за кратко бегство, Белград нуди поинаква атмосфера, а Софија во последните години сè почесто се наоѓа на листата на градови што може да се посетат за еден викенд.

Два дена одмор, две ноќевања, неколку оброци во ресторан и малку време далеку од секојдневните обврски. Звучи како скромно задоволство, но кога ќе се соберат сместувањето, горивото, патарините, храната и сите ситни трошоци што ги правиме додека патуваме, еден обичен викенд може да чини колку значителен дел од месечната плата. Дали Охрид и понатаму е најисплатлив избор за македонските граѓани или соседните градови нудат подобра вредност за истите пари? Направивме споредбена пресметка за четири популарни дестинации.

Но едно е да се избере дестинација, а сосема друго е да се пресмета колку ќе чини патувањето. Особено кога наместо само за двајца, буџетот треба да се направи за четиричлено семејство. Тогаш секој оброк, секој дополнителен билет и секое поскапување на сместувањето можат значително да ја променат конечната сума.

За споредбата земавме поаѓање од Скопје со сопствен автомобил, две ноќевања, сместување од средна категорија, умерена потрошувачка за храна и основни дополнителни трошоци. Станува збор за ориентациона пресметка за есенски викенд, а не за конкретни резервации на ист датум. За полесна споредба, износите се изразени во евра, со пресметковен курс од 61,5 денари за едно евро.

Охрид – блиску до дома, но не секогаш толку евтин колку што очекуваме

Охрид има една голема предност што ниту една странска дестинација не може да ја понуди на ист начин. Нема гранични премини, нема менување валута и нема потреба да се планира патување низ друга држава. Од Скопје до Охрид има приближно 170 километри, што значи дека со нормално возење и без поголеми застои, патувањето може да се организира во рамките на неколку часа.

Во октомври, кога летната сезона е завршена, цените на дел од сместувачките капацитети се попристапни отколку во јули и август. Во онлајн понудата може да се најдат приватни апартмани по цени од околу 30 до 50 евра за ноќ, додека подобро позиционирани хотели и објекти со дополнителни содржини можат да бидат значително поскапи. Ценовните прегледи за октомври покажуваат големи разлики зависно од категоријата и локацијата.

Ако за две лица предвидиме околу 100 евра за две ноќевања, приближно 50 до 60 евра за патување со автомобил во двата правци и локално движење, како и дополнителни 90 до 110 евра за храна, кафе, паркинг и мали трошоци, викендот би чинел околу 240 до 270 евра.

Тоа се приближно 14.800 до 16.600 денари за двајца.

Сумата не изгледа мала кога ќе се спореди со фактот дека станува збор за само два дена одмор. Сепак, доколку се избере поевтин апартман, се готви дел од храната и се избегнат поскапите ресторани на најатрактивните локации, буџетот може да биде и понизок.

Кај четиричлено семејство, пресметката е поинаква. Потребен е поголем апартман или семејна соба, а храната и дополнителните активности чинат повеќе. Во еден умерен модел, таков викенд би можел да достигне околу 350 до 430 евра, односно приближно 21.500 до 26.400 денари.

Солун – Грција е поблиску отколку што изгледа, но паркингот и рестораните ја менуваат сметката

Солун за македонските граѓани одамна не е само место за шопинг. Сè почесто е дестинација за кратко градско патување, особено во есен кога температурите се попријатни за пешачење, а центарот и крајбрежното шеталиште нудат доволно содржини за два дена.

Патувањето од Скопје е приближно 240 до 260 километри во еден правец, зависно од избраната рута. На ова треба да се додадат патарините во Македонија и Грција, како и евентуалниот трошок за паркирање во центарот. Само на грчкиот дел од патот, од Евзони до Солун, патарината за патнички автомобил изнесува 2,95 евра во еден правец според објавените цени за 2026 година.

Сместувањето е една од ставките што најмногу го менуваат вкупниот буџет. Во октомври, платформите за споредба на хотели прикажуваат широк распон на цени, при што за солиден хотел во градот реално е да се планираат околу 150 до 200 евра за две ноќевања, а сместувањето на подобри локации може да чини и повеќе.

За гориво и патарини, со дополнителна резерва за локално возење, може да се планираат околу 80 до 100 евра. Двајца луѓе што ќе појадуваат во кафеана, ќе ручаат или вечераат во ресторан и ќе потрошат нешто за кафе и десерт, лесно можат да издвојат уште 100 до 130 евра.

Кога ќе се додадат паркингот и другите ситни трошоци, викенд во Солун за двајца би можел да изнесува околу 350 до 450 евра.

Во денари, тоа се приближно 21.500 до 27.700 денари.

За четиричлено семејство, во умерен буџет, износот може да достигне од 500 до 650 евра. И тука многу зависи од сместувањето, бидејќи семеен апартман со сопствена кујна може значително да ја намали сметката во споредба со хотел и секојдневно јадење во ресторани.

Интересно е што Солун не мора да биде многу поскап од Охрид во секоја ситуација. Ако во Охрид се избере поскап хотел, а во Солун поволен апартман надвор од најскапиот дел на центарот, разликата може значително да се намали. Но при споредлив комфор и начин на трошење, грчкиот град најчесто бара поголем буџет.

Белград – најмногу километри, но и поинакво викенд-доживување

Белград има нешто што го прави привлечен за кратки патувања во текот на целата година. Ресторани, кафулиња, шеталишта, трговски центри, музички настани и ноќен живот што трае до раните утрински часови. Но за разлика од Охрид и Солун, патувањето од Скопје до српската престолнина е значително подолго и само транспортот може да одземе добар дел од викендот.

Растојанието е околу 430 километри во еден правец. Тоа значи приближно 860 километри само за одење и враќање, без дополнителното движење низ градот. Со автомобил што троши околу седум литри гориво на 100 километри, само за главната рута би биле потребни приближно 60 литри гориво. На ова се додаваат и патарините во двете земји.

Поради тоа, за патувањето е разумно да се предвидат околу 120 до 150 евра, зависно од потрошувачката на автомобилот и цената на горивото.

Сместувањето во Белград може да биде релативно поволно доколку навреме се резервира приватен апартман, но во централните делови и кај поквалитетните хотели цените се значително повисоки. За две ноќевања, во нашата пресметка предвидуваме околу 140 до 190 евра.

За храна, кафе, вечерно излегување и локален превоз, двајца туристи може да потрошат дополнителни 100 до 140 евра, а со посета на поскапи ресторани или ноќни клубови оваа сума лесно се надминува.

Така, еден умерен викенд во Белград би чинел приближно 390 до 490 евра за двајца, или околу 24.000 до 30.100 денари.

За семејство со две деца, реалистично е да се планира поширок буџет од околу 530 до 700 евра, особено ако се вклучат дополнителни активности и платени атракции.

Но Белград има уште еден скриен трошок кој често се заборава. Тоа е времето. Ако тргнете во петок по работа и се вратите во недела навечер, значителен дел од слободните часови ќе поминете на пат. Затоа оваа дестинација можеби е поисплатлива за продолжен викенд со три ноќевања отколку за класичен дводневен одмор.

Софија – тивкиот конкурент што може да изненади со цената

Кога Македонците размислуваат за викенд во соседството, Софија не секогаш е првата дестинација што им паѓа на ум. Но бугарската престолнина има неколку предности што можат да ја направат интересна за кратко патување. Релативно е блиску, располага со голем избор на хотели и апартмани, има развиен јавен превоз, паркови, музеи, ресторани и трговски центри.

Патот од Скопје до Софија е приближно 240 километри во еден правец. Во зависност од рутата, задржувањето на границата и временските услови, времетраењето може значително да варира. За гориво, неопходните патни трошоци и евентуална бугарска електронска вињета, во нашата пресметка предвидуваме околу 80 до 105 евра за двата правци.

Во однос на сместувањето, Софија нуди широк избор од приватни апартмани до хотели од повисока категорија. За две ноќевања во пристојно сместување би одвоиле ориентационо 110 до 160 евра, додека за храна, кафе, локален превоз и неколку дополнителни активности може да се испланираат околу 90 до 120 евра.

Со ова, викендот за двајца би изнесувал приближно 290 до 380 евра, односно 17.800 до 23.400 денари.

За четиричлено семејство, во слично ниво на комфор, би биле потребни околу 420 до 550 евра.

Софија во ваквата споредба се издвојува како интересен компромис меѓу цената и понудата. Не е секогаш поевтина од Охрид, но може да биде поевтина од Солун и Белград, особено ако сместувањето е резервирано навреме и се користи јавниот превоз наместо автомобилот.

Каде навистина се добива најмногу за парите?

Ако ја гледаме само најниската очекувана сума, Охрид има јасна предност. Поблиску е, патувањето е поедноставно, а во периодот надвор од летната сезона постојат повеќе опции за поволно сместување. Но разликата не е секогаш огромна. Особено ако се избере хотел од повисока категорија и ако повеќето оброци се консумираат во ресторани.

Софија може да биде изненадувачки конкурентна поради изборот на сместување и можноста голем дел од градот да се разгледа со пешачење или јавен превоз. Солун нуди медитеранска атмосфера, шопинг и гастрономија, но централното сместување и паркирањето можат да ја зголемат сметката. Белград, пак, има богата градска понуда, но бара повеќе пари за пат и повеќе часови зад воланот.

Кај семејствата, изборот е уште покомплексен. Двајца возрасни можат да бидат задоволни со мала хотелска соба и неколку оброци во ресторан, но со две деца приоритетите се менуваат. Поголем апартман, можност за подготовка на храна, лесно паркирање и содржини за најмладите можат да бидат поважни од централната локација на хотелот.

Викендот не го поскапува само хотелот

Можеби најголемата грешка при планирањето на кратко патување е кога се гледа само цената на сместувањето. Апартман од 50 евра за ноќ навистина звучи поволно, но ако за два дена се потрошат уште 100 евра за гориво, 120 евра за храна и 30 евра за паркинг и дополнителни активности, конечната сметка изгледа сосема поинаку.

Трошоците што најчесто се потценуваат се токму оние што се прават спонтано. Едно кафе повеќе, дополнителна тура пијалаци, такси до хотелот, сувенир за децата или уште еден оброк пред тргнување дома. Ниту еден од тие трошоци сам по себе не е голем, но сите заедно можат да го поместат буџетот далеку над првичниот план.

Затоа најважното прашање не е само каде е најевтино да се преспие, туку колку чини целиот викенд од моментот кога ќе тргнете од дома до моментот кога ќе го паркирате автомобилот пред зградата.

На крајот, Охрид може да остане најповолниот избор, Софија да понуди најинтересна рамнотежа меѓу цената и градските содржини, Солун да привлече со атмосферата, а Белград со ноќниот живот. Но ако за два дена одмор едно семејство треба да издвои 30.000 или 40.000 денари, сосема е оправдано да се запраша дали навистина станува збор за краток викенд или за мал семеен одмор по цена на сериозно патување.

Автор: Бранко Стојкоски