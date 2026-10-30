Од бајпас до сложени зафати на аортата: како се развива кардиоваскуларната хирургија во Клиника Жан Митрев

Во Македонија, дел од овој развој може да се проследи преку работата на Клиника Жан Митрев, каде кардиоваскуларната хирургија е меѓу основните медицински дејности. Д-р Жан Митрев зад себе има 15.000 операции во текот на 40 години медицинска работа. Тоа искуство опфаќа период на значителни промени во хируршките техники, дијагностиката и грижата за пациентите по операцијата. Бајпас-хирургијата, операциите на срцевите залистоци и аортата и третманите на вродени срцеви заболувања се дел од областите во кои работи Клиниката. Во нејзината медицинска историја се забележани и зафати на отворено срце кај буден пациент, а денешната работа вклучува класични, минимално инвазивни и комбинирани пристапи, зависно од видот на заболувањето и процената за конкретниот случај.

Кога ќе се соочат со потребата од операција на срцето, пациентите и нивните семејства најнапред бараат одговори: колку е итна состојбата, какви се можностите за лекување и кој ќе ја изведе интервенцијата. Во тие моменти, најпотребни им се јасни информации, навремена грижа и доверба во медицинскиот тим. Токму преку овие потреби најдобро се согледува значењето на развојот на кардиоваскуларната хирургија, што современите процедури и искуството на лекарите конкретно им овозможуваат на луѓето на кои им е потребна операција.

Овој опфат ја покажува и сложеноста на кардиоваскуларната хирургија. Пациентите со иста дијагноза не секогаш имаат потреба од ист третман. Кај некои е потребна бајпас-операција, кај други зафат на залисток или на аортата, а кај дел од нив се разгледува можноста за катетерска интервенција. Изборот бара детални дијагностички информации и процена на придобивките и ризиците. Во Клиниката, во лекувањето се вклучени кардиолози, кардиохирурзи, анестезиолози и тимови за интензивна нега и постоперативно закрепнување. Нивната работа се поврзува од подготовката за операција до следењето на пациентот по зафатот. Особено кај сложените случаи, искуството на хирургот е поврзано со процените и работата на останатите членови на тимот.

За пациентите што имаат потреба од операција, покрај изборот на третман, значајни се и условите под кои можат да го добијат. Дел од кардиоваскуларните операции и интервенции во Клиника Жан Митрев се покриваат преку Фондот за здравствено осигурување. Тука спаѓаат бајпас-операции, зафати на срцевите залистоци и аортата, операции на вродени срцеви мани кај деца и одредени катетерски и ендоваскуларни процедури, согласно условите за користење на конкретната услуга.

Паралелно со клиничката работа се одвива и стручната едукација. Размената со европски и регионални центри, разгледувањето сложени случаи и дискусиите за современите клинички упатства се дел од активностите на Клиника Жан Митрев. Во нив се обработуваат прашања од секојдневната практика, меѓу кои изборот меѓу хируршки и интервентен третман кај коронарната болест и заболувањата на срцевите залистоци. Таквата размена овозможува долгогодишното оперативно искуство да се споредува со новите научни сознанија. Воедно, работата на д-р Митрев и на поискусните членови на тимот е основа за пренесување на практичните знаења на помладите колеги, во подготовката, изведувањето и следењето на интервенциите.

Оттука, упатувањето на кардиоваскуларен зафат подразбира и навремена информација за установите каде што може да се изведе и за можностите за покривање на трошоците. Таа информација им помага на пациентите и нивните семејства да ги планираат следните чекори во лекувањето.