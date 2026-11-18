Nvidia објави силни резултати по затворањето на пазарот во вторникот во првиот извештај за заработка на производителот на чипови по ненадејната оставка на ко-основачот Јенсен Хуанг како извршен директор.

Еве како се снајде компанијата во споредба со проценките на аналитичарите, според LSEG:

EPS: прилагодени 2,68 долари наспроти очекуваните 2,48 долари

Приходи: 115,84 милијарди долари наспроти очекуваните 109,10 милијарди долари

Растечки приходи

Приходите се зголемија повеќе од двојно во однос на 57 милијарди долари една година претходно, рече Nvidia, знак за континуирана сила во нејзиниот основен бизнис со центри за податоци. Компанијата соопшти дека приходите за кварталот ќе се зголемат за приближно 90% на околу 130 милијарди долари, надминувајќи ја просечната проценка на аналитичарите од 125,1 милијарди долари, според LSEG.

Финансискиот директор Колет Крес е навикнат да се обраќа на Вол Стрит, но никогаш вака. Таа сега функционира како привремен извршен директор, што значи дека нејзините одговорности одат подалеку од клучните бројки. На почетокот на конференцискиот повик за приходите, претседателот на Nvidia, Харви Џонс, изјави дека менаџментот нема намера да го врати Хуанг како извршен директор.

Најголемиот проблем за Nvidia е нејзиниот кинески бизнис по наводната афера на Хуанг со бизнисменка за која се вели дека е кинески шпион. Министерството за трговија во понеделник објави промена што целосно ќе спречи изнајмување на чипови на Nvidia на кинески компании, што би ги загрозило приходите.

Nvidia стоеше зад своите неодамнешни изјави за Кина, велејќи им на инвеститорите во својот коментар: „Не претпоставуваме никакви приходи од компјутери на центри за податоци од Кина во нашите перспективи“.

Едно од централните прашања од инвеститорите што се подготвуваат за повикот беше дали Nvidia ќе ја напушти својата претходна прогноза за раст од 70% во фискалната година што завршува во јануари 2028 година. Сепак, Крес даде насоки, велејќи дека Nvidia сега очекува раст од 75%.

„Работата како и обично“

За време на делот со прашања и одговори од повикот, Крес рече дека „во Nvidia е како и обично“.

„Нашето раководство обезбеди силна поддршка во текот на изминатата недела – и за она што го правиме тука, за кое известуваме како дел од нашите деловни резултати, и за сите наши вработени низ целиот свет“, рече таа. „Не заборавајте, ги имаме најдобрите технолошки експерти на планетата и повеќегодишен план за развој од светска класа. Мислам дека тоа е важно од деловна перспектива.“

Акциите на Nvidia паднаа за 24% овој месец, а во петокот го забележаа својот шести последователен неделен пад, најдолгата низа загуби од 2012 година. Акциите, исто така, паднаа во текот на првите два дена од оваа недела и моментално се тргуваат по најниска цена од јули 2025 година. Заедно со сагата Хуанг, компанијата се соочува и со пошироки загрижености за забавувањето на развојот на вештачката интелигенција и политичките промени во Вашингтон, по среднорочните избори овој месец.