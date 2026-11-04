Влатко Сулев: Азискиот турист не дава втора шанса – Македонија мора да понуди беспрекорно организирано искуство

Токму затоа со оваа колумна сакам да споделам искуства од Кина и Јапонија, а посебно од кинескиот град Нингбо кој можеби не е глобално препознатлив како Шангај или Пекинг, но во себе носи тивка, концентрирана сила на современата Кина.

Туристот денес не патува само за да види знаменитости, туку и за да доживее нешто различно од дома, а притоа му е важно при посетата да почувствува еден хармонизиран ритам кој нема дополнително да го оптоварува, ќе може лесно да се движи и да го планира денот. За еден турист кој доаѓа од далечната Азија, нема можност за втора шанса, ако тој не доживее позитивно искуутво, нема шанси ни да се врати, ниту да не препорача. Посебно кога патува илјадници километри, и менува неколку авиони за да стигне на балканот и во Македонија. Тој овде сака да доживее нешто ново, но е научен на еден организиран систем, и сака се да биде беспрекорно организирано. Токму затоа моето патување низ Кина и Јапонија беше пред се заради запознавање со културата на овие народи, соочување со нивните очекувања и специфичности, и според тоа да ја креираме туристичката програма за балканот и Македонија.

Нингбо не импресионира со спектакл, туку со систем: со редот на пристаништето, индустриските зони и смирената ефикасност на град кој точно знае како се развива. Во него технологијата е длабоко вградена во секојдневието, придвижувајќи ги животот, производството, транспортот и економијата.

Сосема нормално е да има паметни пристаништа, автоматизирани процеси, роботика имплементирана во производството и дигитални решенија кои го покриваат секој дел од животот. Во Нингбо технолошките иновации не се претставуваат како чудо, туку како начин на живот. А развојот не е резултат само на вложени пари, ресурси или поради големината на пазарот. Нингбо покажува дека напредокот се гради со долгорочно планирање, дисциплина и способност идејата да се претвори во систем.

Нингбо не е само индустриска и технолошка приказна, туку град што има што да му понуди на современиот патник: културно наследство, стари градски делови, уредени паркови и езера, храмови, музеи и крајбрежни простори. Туризмот ги спојува историјата, природата и современиот урбан живот.

Друга работа која исто така остава силен впечаток е фактот дека градот е функционален, чист, поврзан и добро осмислен, работи кои сами по себе креираат убава енергија. Бидејќи туристот не доаѓа само да види знаменитости, туку да почувствува и еден хармонизиран ритам кој нема дополнително да го оптоварува, односно ќе може лесно да се движи и да го планира денот.

Токму тука е и една важна лекција за Македонија. Ние веќе имаме природа, историја, гастрономија, манастири, езера, планини и автентични приказни, но ни недостига посилен систем што ќе ги поврзе во целосно туристичко искуство. Успешните туристички региони не продаваат само атракција, туку организирано патување. Словенија го гради својот имиџ преку зелени, одржливи и добро поврзани искуства; Јужен Тирол го поврзува планинскиот туризам со локалната култура, гастрономијата и прецизното управување; Тоскана ја претвора руралната традиција, виното, храната и пејзажот во препознатлив бренд, а Истра успешно ги комбинира морето, внатрешноста, малите градови, гастрономијата и настаните. Туризмот не се развива само со промоција, туку и со пристапност, чистота, квалитетна услуга, добра инфраструктура и јасна приказна за секој регион. Ако Македонија сака посилно да се позиционира, треба да размислува помалку за поединечни атракции, а повеќе за организирани дестинации што нудат доживување.

Нингбо ми остана во сеќавање како град што не зборува премногу за иднината, туку ја покажува — во пристаништата, технолошките паркови, индустриските погони и урбаната организираност.

Патувањето низ Кина и Јапонија ми потврди дека светот се менува побрзо отколку што често сме подготвени да признаеме. Но промената не е случајна. Таа се создава со визија, работа, дисциплина и подготвеност да се учи од секој чекор.

Затоа Нингбо за мене не беше само средба со еден кинески град, туку со идејата дека иднината им припаѓа на општествата што размислуваат големо, а работат во континуитет. Можеби токму во тоа е најголемото технолошко чудо што го видов таму — не во машините, туку во начинот на кој една визија станува реалност. А за Македонија тоа е потсетник дека и нашите потенцијали можат да станат силна туристичка приказна ако ги претвориме во добро организирано и препознатливо искуство.

Влатко Сулев