Нутриционист го разби големиот мит за јајцата и жолчките

Зошто жолчките не треба да се фрлаат?

Со децении, жолчките од јајца имаат лоша репутација поради нивната висока содржина на холестерол, бидејќи една голема жолчка од јајце содржи приближно 180 до 250 милиграми, но современиот пристап кон исхраната повеќе не се базира на едноставно броење на количината на холестерол во исхраната.

Нутриционистот Ненад Братковиќ од NutriConsult истакнува дека јајцата и жолчките не треба автоматски да се избегнуваат бидејќи, покрај холестеролот, тие содржат важни хранливи материи како што се холин, кој е важен за здравјето на мозокот и развојот на детето за време на бременоста, и лутеин, антиоксидантен пигмент присутен во самата жолчка од јајце.

Како да се вклопат јајцата во оброк?

Како една од можностите, Братковиќ препорачува комбинирање на четири белки од јајца и една жолчка со квалитетни извори на јаглехидрати, како што е зеленчукот, што резултира со оброк богат со протеини, но во исто време задржува корисни хранливи материи и антиоксидантни супстанции од жолчката.

Дали холестеролот од јајца му штети на срцето?

Влијанието на жолчките од јајца врз здравјето на срцето и крвните садови не треба да се разгледува изолирано, бидејќи целокупната исхрана е важна, вклучувајќи ја количината и видот на други масти што лицето ги консумира секојдневно.

Кои масти се поголем проблем?

Трансмасните киселини, кои можат да бидат присутни во делумно хидрогенизирани растителни масла и одредени видови маргарин, се сметаат за особено проблематични, па затоа нивниот внес треба да се намали на минимум, додека јајцата и жолчките не се оправдани да се прогласат за нездрави само поради нивната содржина на холестерол.

Луѓето кои веќе имаат покачен холестерол, кардиоваскуларни заболувања или други специфични здравствени проблеми, сепак треба да ја прилагодат количината на јајца во нивната исхрана на нивната индивидуална здравствена состојба и препораките на лекар или нутриционист.

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