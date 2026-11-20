По исклучително силен пораст, за време на кој цената на златото достигна нови рекордни нивоа 53 пати во 2025 година, златото достигна рекорден максимум од 5.589,38 долари за унца на 28 јануари, само за да следи речиси подеднакво драматичен пад.

На инвеститорите во скапоцени метали може да им се прости ако сметаат дека тековната година им предизвикала вистински шок – како да претрпеле ненадеен потрес, како оној на сообраќајна несреќа.

Во среда, цената на златото падна под 3.800 долари за прв пат од септември 2025 година, приближно за една третина пониско од својот врв.

Според Суки Купер, глобален раководител за истражување на пазарот на стоки во мултинационалната банка Standard Chartered со седиште во Лондон, комбинација од фактори ја турна цената на златото на историски максимуми претходно оваа година. Сега друг сет на околности предизвикува нејзин пад.

„Златото може да дејствува или како стока или како валута“, истакнува Купер.

Во која улога ќе се најде златото зависи од факторите што преовладуваат на пазарот и од психологијата на инвеститорите; во моментов токму аспектот на златото како валута ја намалува цената на скапоцениот метал.

Купер наведува дека порастот на цената на златото започнал со силна физичка побарувачка што започнала уште во 2022 година и поставила солидна основа за цените. Следела втората фаза, за време на која инвеститорите го преиспитале местото на златото во нивните портфолија. Како што трошокот за чување средства што не даваат приноси се намалувал, инвеститорите почнале да размислуваат за златото како за долгорочна инвестиција. Тоа, според Купер, означило пресвртница.

До почетокот на 2025 година, објаснува Купер, долгорочните инвеститори – особено оние во фондови за тргување со берза (ETF) поддржани со злато – ја намалувале својата изложеност, ефикасно зголемувајќи ја понудата на пазарот. Минатата година, тој тренд се смени: Поседуваните злато во ETF, предводени од SPDR Gold Shares (GLD), се зголемиле за околу 800 тони, помагајќи да се апсорбира прекумерната понуда на пазарот.

„Имаше силен интерес во една насока – голем апетит за купување, но не и за продажба“, вели Купер.

Бидејќи продажбата на секундарниот пазар остана слаба, цените продолжија да растат. До крајот на 2025 година, нето количината на злато во ETF-ите надмина 4000 тони. Глобално, златните ETF-и ја имаа својата најсилна година досега за прилив од 89 милијарди долари, предводени од Северна Америка, според Светскиот совет за злато, со средства што се зголемија повеќе од двојно на вкупно 559 милијарди долари.

Послабиот долар, пониските приноси од обврзниците и загриженоста за глобалниот долг „ја поставија основата златото да достигне максимуми во 2026 година“, рече Купер.

Инвеститорите кои беа недоволно изложени на металот продолжија да купуваат.

Еван Милс, финансиски советник во Scholar Financial Advising, фирма за плаќање само на надомест во Винстон-Сејлем, Северна Каролина, рече дека пониските каматни стапки, очекувањата за понатамошно намалување на стапките и послабиот долар се причините зошто инвеститорите го фаворизираат златото.

„Тоа беше совршено место за инвестирање во злато и стоки воопшто“, рече Милс. И инвеститорите се снаоѓаа исклучително добро, особено со пониски каматни стапки. „Готовината не се снаоѓа добро во таа средина, па затоа многу луѓе бараа други места за чување готовина и одржување на куповната моќ“, рече Милс.

Тоа се промени по јануари.

Темпото на раст ги загрижи некои инвеститори, а се повеќе се зборуваше дека Федералните резерви би можеле да ја заострат политиката. Потоа, забележа Купер, избувна конфликт на Блискиот Исток и златото ја промени својата улога. Престана да дејствува како безбедно засолниште за портфолијата и стана „давател на ликвидност“.

Купер објасни дека инвеститорите го продаваат за да соберат готовина бидејќи е ликвидно и лесно за продажба, што ја предизвика првата корекција. Оттогаш, рече таа, пазарите проценуваат што ќе направи Федералните резерви.

„Во 2026 година, Федералните резерви се повеќе се наклонуваа кон повисоки каматни стапки“, рече Милс.

Оваа недела, членот на Управниот одбор на Федералните резерви, Кристофер Волер, рече дека зголемувањето на каматната стапка од 50 базични поени може да биде потребно за да се „шокираат луѓето“.

„Постојат повисоки приноси на државните обврзници и појак долар, па затоа опортунитетниот трошок за држење средства што не создаваат приход е многу поголем“, рече Милс.