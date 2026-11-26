Купувањето половен автомобил од странство со пари во готовина е практика што ја користат дел од македонските граѓани.

Македонските граѓани што купуваат автомобили од Германија, Австрија, Италија или други земји од Европската Унија од следното лето ќе треба да внимаваат на новите ограничувања за плаќање во готовина. Со европската регулатива што ќе почне да се применува на 10 јули 2027 година, се воведува максимален лимит од 10.000 евра за готовински плаќања при купување производи и услуги.

Но, од следната година, при поголеми купувања во Европската Унија ќе мора да се земат предвид новите ограничувања, како и постојните правила во секоја земја.

Што ако купувате автомобил од 15.000 евра?

Доколку македонски граѓанин сака да купи автомобил од автосалон во Германија за 15.000 евра, според новото европско ограничување нема да може целата сума да ја плати во готовина.

За плаќањето ќе треба да користи банкарски трансфер или друг дозволен безготовински начин, барем за делот што го надминува дозволениот лимит.

Истото ограничување ќе се применува и кога плаќањето е поделено на повеќе поврзани трансакции.

Дали лимитот ќе биде ист во сите европски земји?

Износот од 10.000 евра претставува максимална граница утврдена на ниво на Европската Унија.

Сепак, земјите членки ќе можат да применуваат и пониски национални ограничувања за готовински плаќања.

Затоа, македонските граѓани што планираат да купат автомобил, поскап часовник, накит, опрема или друг производ со поголема вредност ќе треба претходно да ги проверат правилата во конкретната земја.

Што ако купувате автомобил директно од физичко лице?

Европската регулатива прави разлика меѓу плаќањата кон трговци и приватните трансакции меѓу физички лица што не настапуваат во професионално својство.

Кај приватните трансакции меѓу физички лица не се применува новото општо европско ограничување, но може да постојат национални ограничувања.

Токму затоа е важно дали автомобилот го купувате од автосалон или директно од неговиот сопственик.

Дали ова значи дека готовината се укинува?

Новите правила не значат укинување на готовината, ниту забрана за чување поголеми износи пари во домот.

Ограничувањата се однесуваат на начинот на плаќање при поголеми купувања на производи и услуги.

Целта на европската регулатива е да се намали ризикот од перење пари и да се зголеми транспарентноста на финансиските трансакции.

Што ќе значи ова за Македонците што живеат во странство?

Македонските граѓани што работат во Германија, Австрија, Италија и другите земји членки ќе бидат опфатени со новите правила при купување производи и услуги, исто како и останатите потрошувачи.

За оние што планираат поголеми купувања, банкарските трансфери и другите безготовински начини на плаќање ќе добијат уште поголемо значење.

Паралелно со промените во Европската Унија, и Македонија го модернизира својот платен систем, со воведување нови стандарди и подготовка за инстант плаќања.

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Готовината и понатаму ќе остане средство за плаќање, но за поголемите купувања во Европа граѓаните ќе мора сè повеќе да се потпираат на безготовинските трансакции.

Б.С.