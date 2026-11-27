Современите автомобили се преполни со електроника, сензори и компјутери, но тоа не значи дека за секоја замена на потрошен материјал е неопходна посета на сервис.

Прегорена сијаличка, истрошени бришачи, празна батерија во клучот или затнат филтер за воздух. За вакви ситни интервенции сè поголем број возачи одат кај автомеханичар, иако дел од работата би можеле да ја завршат и сами, пред сопствената гаража.

Разликата е во тоа што кај постарите автомобили многу делови беа лесно достапни, додека кај поновите модели понекогаш е потребно да се демонтираат неколку компоненти за да се стигне до една обична сијаличка.

За македонските возачи, кои настојуваат да ги намалат трошоците за одржување на своите возила, самостојната замена на одредени делови може да донесе солидна заштеда во текот на годината.

Сепак, познавачите на автомобилската механика предупредуваат дека треба да се знае каде завршува едноставното одржување, а каде почнува сериозната поправка.

Бришачите и филтрите најлесно се менуваат

Замената на бришачите е една од наједноставните интервенции што може да ги направи речиси секој возач. Најчесто не е потребен никаков алат, туку само треба да се внимава на димензиите и на механизмот за прицврстување.

Слично е и со филтерот за воздух на моторот. Кај голем број автомобили доволно е да се отвори пластичното куќиште, да се извади стариот филтер и да се постави новиот.

Возачите можат самостојно да го заменат и филтерот во кабината, кој најчесто се наоѓа зад преградата пред совозачкото седиште или под предното ветробранско стакло.

Непријатната миризба во автомобилот, честото замаглување на стаклата и намалениот проток на воздух од вентилацијата можат да бидат знаци дека овој филтер е затнат.

Со акумулаторите работата е посложена

Некогаш замената на акумулаторот беше работа од десетина минути. Денес, кај одредени автомобили, таа подразбира и интервенција во електронскиот систем на возилото.

Особено внимание е потребно кај автомобилите со систем за автоматско гасење и палење на моторот при запирање, познат како старт-стоп.

„Современите возила често имаат систем за управување со акумулаторот“, објаснуваат автомобилските експерти, посочувајќи дека по замената може да биде потребно електронско регистрирање на новиот акумулатор со специјализиран уред.

Поради тоа, пред да купат нов акумулатор, возачите треба да проверат каков тип батерија предвидел производителот и дали нејзината замена бара компјутерска дијагностика.

За една сијаличка понекогаш се вади фар

Кај автомобилите со класични халогени светла, возачите во многу случаи можат сами да ги заменат прегорените сијалички. Проблемот е што кај некои модели пристапот до фаровите е отежнат поради распоредот на компонентите под хаубата.

Кај ксенонските светла, пак, самостојната интервенција може да биде опасна поради високиот електричен напон. Кај современите ЛЕД-фарови понекогаш е неопходна замена на цел светлосен модул.

Многу поедноставна е замената на батеријата во далечинскиот клуч, како и на одредени осигурувачи, доколку возачот точно знае за што служат и со какви треба да ги замени.

Што никако не треба да поправате дома?

Возачите можат сами да дополнуваат моторно масло, антифриз и течност за миење на стаклата. Притоа, важно е да се користат течности со спецификациите што ги препорачува производителот. Садот за антифриз не треба да се отвора додека моторот е жежок.

Самостојната замена на моторното масло е можна, но бара соодветен алат, безбедни услови за работа и правилно одлагање на употребеното масло.

Автомеханичарите препорачуваат неискусните возачи да не се впуштаат во поправки на сопирачките, управувачкиот механизам, воздушните перничиња, автоматскиот менувач и системите за вбризгување гориво.

Посебна претпазливост е потребна кај хибридните и електричните автомобили, чии високонапонски системи треба да ги сервисира исклучиво обучен персонал.

Пред да купат резервен дел во некоја од продавниците за автоделови низ Македонија, возачите треба да го проверат упатството за употреба на својот автомобил.

Дури и два автомобила од иста марка, произведени во иста година, можат да користат различни филтри, сијалички и акумулатори, во зависност од моторот и пакетот на опрема.

Б.З.М.