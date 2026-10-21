Настан на Global Macedonians на тема Startup Life: From Headaches to Headlines

Настанот „Startup Life: From Headaches to Headlines“ ќе собере основачи, инвеститори и идни претприемачи на искрен разговор за градење, скалирање, финансирање и успешен exit на стартап.

Од идеја до наслови: основачи и инвеститори ја раскажуваат вистинската приказна за стартапите .

Global Macedonians ве кани на настанот „Startup Life: From Headaches to Headlines“, кој ќе се одржи на 30ти октомври со почеток во 18:00 часот во канцелариите на Сорсикс. Настанот ќе отвори искрен разговор за тоа што навистина е потребно за да се изгради, развие, финансира и успешно продаде стартап, низ искуствата на основачи и инвеститори.

За настанот

Зад секоја успешна стартап приказна стои пат полн со предизвици: непроспиени ноќи, одбиени презентации, несогласувања и неочекувани промени на насоката. Насловите го пренесуваат успехот, но ретко сè што се случило пред тоа. Овој настан е посветен токму на тој дел од приказната.

На панелот ќе учествуваат Тошо Трајанов (основач на Адева-сега Toptal), Ели Жабевска (Principal во South Central Ventures) и Никола Серафимовски (Management & Growth Consultant). По дискусијата следуваат прашања од публиката и неформално дружење за вмрежување.

Настанот е наменет за основачи на стартапи во сите фази, идни претприемачи, вработени во стартапи, ангел инвеститори и сите заинтересирани за стартап екосистемот. Учеството бара претходна регистрација, а бројот на места е ограничен.

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