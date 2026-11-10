Пензионерите заслужуваат финансиски услуги приспособени на нивните потреби – Во Македонија се отвора Пензионерски Кредитен Центар

Токму со оваа идеја, на 11 ноември 2026 година, во Скопје започнува со работа Пензионерски Кредитен Центар , финансиско друштво кое носи нов пристап во кредитирањето на повозрасните граѓани.

Од 11 ноември во Скопје започнува со работа првото финансиско друштво во Македонија специјализирано исклучиво за кредитирање на пензионери.

Пензионерите често се соочуваат со ограничувања при поднесување барања за кредит.

Возраста не треба да биде пречка за финансиска самостојност. Без разлика дали се потребни дополнителни средства за непредвидени трошоци, уредување на домот, здравствени потреби, помош на семејството или остварување на личните планови, пензионерите заслужуваат еднаков пристап до финансиски услуги.

Зад Пензионерски Кредитен Центар стои искуството на Прво пензионерско микрокредитно друштво од Босна и Херцеговина, кое веќе 15 години успешно развива специјализиран модел на кредитирање на пензионери и има услужено над 30.000 пензионери.

Тој модел, заснован на разбирање на потребите на повозрасните корисници, едноставни процедури и индивидуален пристап, сега за првпат станува достапен и за пензионерите во Македонија.

Пензионерски Кредитен Центар нуди готовински кредити без жиранти, со едноставна процедура, брза обработка на барањата и можност за исплата истиот ден.

За поднесување барање за кредит не постојат старосни ограничувања, ниту минимален износ на пензија.

Од 11 ноември, Пензионерски Кредитен Центар ги отвора своите врати во центарот на Скопје, на улица „Даме Груев“, спроти Градската болница во Скопје.

Сите информации за кредитите и условите за кредитирање се достапни на телефонскиот број 13-400.

САМО ВАШ. САМО ПЕНЗИОНЕРСКИ.

ПЕНЗИОНЕРСКИ КРЕДИТЕН ЦЕНТАР