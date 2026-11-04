CrowdStrike е водечка глобална компанија за сајбер безбедност, најпозната по својата клауд платформа Falcon која ги штити компјутерите, податоците и мрежите на компанијата од хакерски напади во реално време.

CrowdStrike воведе „Kill Switch“ за својот AI агент, што значи дека може да се исклучи со притискање на копче.

Falcon Guardian е нивниот нов безбедносен модул (AIDR) изграден со цел следење, управување и заштита на употребата на вештачка интелигенција и автономни агенти за вештачка интелигенција во деловните средини.

Сега, ако AI агентот стане нечесен, контролорите ќе можат да започнат постапка за исклучување во кој било сектор. На својата веб-страница, CrowdStrike објасни како функционира сето тоа:

-Запирање на активен AI агент: Сензорот Falcon веднаш го запира агентот да работи – прво на порталот, а потоа на крајната точка – спречувајќи злонамерен или компромитиран агент да продолжи да работи додека тимовите истражуваат.

-Блокирање на повторно покревање: Правилата на Falcon Guardian го спречуваат тој агент да се рестартира на целниот компјутер или група компјутери.

-Прекин до мрежен пристап: Пристапот на агентот до целата мрежа на компанијата веднаш се прекинува.

-Чевекот има целосна контрола и сè се евидентира: Акцијата ја иницира само овластениот администратор, а секој преземен чекор останува трајно евидентиран во дневникот на активности.

Можеме да го наречеме ова пофален потег од страна на компанијата, бидејќи AI Kill Switch претставува пресвртница во сајбер безбедноста. Тој е важен затоа што обезбедува многу потребна „безбедносна сопирачка“ без која компаниите не можат безбедно да им дозволат на автономните агенти на вештачка интелигенција пристап до чувствителни деловни податоци и системи.