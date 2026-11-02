Најпаметниот човек на светот откри дали Бог постои (ВИДЕО)

Крис Ланган, чиј коефициент на интелигенција (IQ) се вели дека е помеѓу 190 и 210, што е повисоко од проценетиот IQ на Ајнштајн, е познат по својата теорија наречена Когнитивен теоретски модел на универзумот (CTMU).

Човекот кого го нарекуваат „најинтелигентниот на светот“ откри дали верува во постоењето на Бог.

Оваа теорија започнува од претпоставката дека реалноста и свеста се меѓусебно поврзани во рамките на структура што го објаснува постоењето, како и односот помеѓу умот и реалноста.

За време на интервјуто во радио емисијата на CTMU, Ланган зборуваше за различни теми, вклучувајќи го и прашањето дали Бог навистина постои.

Кога беше прашан за тоа, тој одговори:

„Да. Да, реалноста има идентитет. Идентитетот е она на што постои нешто. Всушност, кога велите „светот на реалноста“, именувате идентитет. Идентификувате нешто“, изјави тој.

Потоа Ланган објасни како CTMU може да се примени на прашањето за постоењето на Бога, посочувајќи ја врската помеѓу идентитетот и неговите својства.

„Токму тоа го кажува CTMU. Тоа е изработка на математичката структура потребна за градење на реалноста“, рече тој, додавајќи:

„Значи, прво стигнувате до тој идентитет, а потоа ги истражувате неговите својства. Откако ќе изградите прелиминарна рамка, почнувате да извлекувате заклучоци за својствата на тој идентитет и откривате дека тие се совпаѓаат со својствата на Бога како што се опишани во повеќето главни религии во светот.“

Ова би значело дека Бог, според толкувањето на Ланган, е идентитет што обединува одредени својства што можеме да ги согледаме околу нас, а не нужно личност што живее на небесата.

Во друг разговор, гостин во подкастот „Теории на сè“ на Курт Џајмунгал, Ланган ги сподели и своите ставови за смртта и што се случува откако ќе го напуштиме овој свет.

„Тоа е прекинување на вашата врска со конкретното физичко тело што моментално го имате. Кога ќе се повлечете од оваа реалност, се враќате кон изворот на реалноста. Може да ви биде обезбедено тело за замена, некој друг вид тело што ви овозможува да продолжите да постоите“, објасни тој.

Според Ланган, смртта не значи дека престануваме да постоиме. Наместо тоа, нашата свест се оддалечува од светот што го познаваме и се движи кон изворот на реалноста. Сепак, тој не го опишува како задгробен живот во вообичаената смисла.

Како што тврди, по смртта би можеле да се најдеме во состојба на медитација или нешто слично на тоа.

„Тогаш во основа медитирате и гледате како сè се менува. Сепак, веќе постоите на тој начин сега. Може да се каже дека сите ваши животи, ако се реинкарнирате одново и одново, се случуваат истовремено на едно повисоко ниво. Во извесна смисла, сите тие реинкарнации се случуваат истовремено во нетерминалниот домен“, додаде Ланган.