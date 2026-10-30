Најголемиот хакерски напад во светот на криптовалутите: Што точно се случи со Binance

Најголемата светска берза за криптовалути Binance привремено ги суспендираше депозитите и исплатите по безбедносниот инцидент, што аналитичарите го нарекуваат најголемиот хакерски напад во историјата на пазарот на криптовалути. Според прелиминарните информации, хакерите добиле пристап до системот преку компјутерот на вработен. Меѓу другото, истрагата ја испитува можната поврзаност на нападот со севернокорејска хакерска група. Биткоинот падна за околу четири проценти откако беше објавена веста, додека BNB падна за 7,5 проценти.

Најголемата светска берза за криптовалути се соочува со сериозен сајбер инцидент, чија потенцијална штета се проценува на околу 6,3 милијарди долари, објави Ројтерс.

Компанијата привремено ги суспендираше сите депозити и исплати поради безбедносни проверки, додека нејзините технички тимови работат на утврдување на обемот на нападот и спречување на понатамошни трансфери на средства.

Доколку проценките се потврдат, тоа би била една од најголемите, или потенцијално најголемата кражба на дигитални средства некогаш забележана.

Веста за нападот предизвика реакција на пазарот на криптовалути. Цената на биткоинот падна за околу четири проценти на 77.229 долари, додека токенот BNB на Binance изгуби 7,5 проценти од својата вредност.

Според прелиминарните резултати од интерната истрага, напаѓачите наводно успеале да пристапат до компјутерот на инженер на Binance, а потоа да пристапат до средствата на платформата преку него.

Компанијата соопшти дека досега нема докази дека таканаречените приватни клучеви – криптографски кодови што овозможуваат контрола врз дигиталните средства – се компромитирани.

Binance во соопштението изјави дека проценетото финансиско влијание на инцидентот е околу 6,3 милијарди долари.

Во исто време, компанијата започна соработка со други учесници во блокчејн екосистемот за да спречи понатамошни трансфери на сомнителни украдени средства.

Според податоците објавени од Binance, досега на блокчејнот се идентификувани и следени средства во вредност од околу три милијарди долари.

Компанијата, исто така, потврди дека соработува со властите и спроведува дополнителни безбедносни проверки за да утврди како се случил упадот и какви се неговите вистински размери.

Коосновачот на Binance, Џи Хе, рече дека компанијата очекува дека исплатите би можеле повторно да се овозможат во следните 48 часа.

Суспензијата на депозитите и исплатите беше воведена за да можат техничките тимови да спроведат безбедносни проверки, да го ограничат движењето на потенцијално компромитирани средства и да соработуваат со надлежните институции.

Binance, кој е основан во 2017 година и управува со дигитални средства чија вредност се проценува на приближно 140 милијарди долари, рече дека ги истражуваат сите околности на инцидентот и дека средствата на корисниците се безбедни.

Коосновачот на компанијата Чангпенг Жао, попознат како CZ, испрати слична порака до корисниците додека се обидуваше да ги увери инвеститорите откако се појави веста за нападот.

Компанијата за анализа на блокчејн трансакции TRM Labs го поврза нападот со севернокорејската хакерска група TraderTraitor, објавува newmoney.gr.

Доколку оваа проценка се потврди, инцидентот ќе се придружи на серија големи сајбер напади за кои се сомнева дека се извршени од хакерски групи поврзани со Северна Кореја.

Минатата година, хакерите украдоа криптовалути во вредност од околу 1,5 милијарди долари од берзата Bybit.

Според Chainalysis, кражбите на криптовалути што им се припишуваат на севернокорејските хакери ќе достигнат вкупно 2 милијарди долари во 2025 година, што е зголемување од 50 проценти во однос на претходната година.

Овие случаи укажуваат на растечките безбедносни ризици во индустријата за дигитални средства, и покрај големите инвестиции од страна на берзите за заштита на нивните системи.