Македонија со поголем демографски потенцијал од ЕУ: Полошкиот регион со висок процент на работоспособно население

Според официјалниот извештај, дури 59,5% од вкупната популација во Македонија спаѓа во категоријата на работоспособни лица (на возраст од 20 до 64 години). За споредба, овој просек на ниво на Европската Унија изнесува 58,3%, што ја става земјава над европското ниво за повеќе од еден процентен поен.

Македонија располага со поголем удел на работоспособно население во споредба со просекот на Европската Унија, покажуваат најновите податоци на европската статистичка агенција Евростат . Додека Стариот континент забрзано се соочува со стареење на населението, земјава сè уште ја задржува предноста во однос на виталноста на својата пазарна сила.

Регионалната анализа на домашниот пазар на труд открива интересни внатрешни диспропорции. Полошкиот регион е апсолутен лидер во земјата, каде што дури 61,6% од населението е на работоспособна возраст.

Од друга страна, Скопскиот регион го бележи најнискиот процент во државата — точно 58,3%, што е за влакно идентично со просекот на европскиот блок.

Каде е Европа?

Гледано на пошироко ниво, иако Македонија има одлична стартна позиција, во рамките на самата ЕУ постојат одредени економски зони со уште поизразен потенцијал. Највисок удел на работна сила е регистриран во 22 региони во Германија, каде што работоспособното население достигнува и надминува 63%, а слични силни области се забележуваат во Данска и на шпанските острови.

Сепак, општата слика за ЕУ е загрижувачка за европските креатори на политики: во дури 189 региони низ Унијата, населението на работна возраст веќе има паднато под критичните 55% од вкупната популација.

Потенцијал кој бара итни стратегии

Овие бројки јасно соопштуваат дека Македонија сè уште има „демографски џокер“ во рака. Сепак, економските аналитичари предупредуваат дека високиот процент на работоспособни луѓе на хартија не значи автоматски и силна економија, доколку тој потенцијал не се искористи.

Клучниот предизвик за државата во наредниот период нема да биде недостигот на луѓе во оваа возрасна група, туку како да ги задржи дома, да го спречи „одливот на мозоци“ и да создаде квалитетни работни места кои ќе ги мотивираат младите и средовечните граѓани да останат во домашниот економски систем.