Како што соопшти банката преку Македонската берза (СЕИ-Нет), Надзорниот одбор на Комерцијална банка на денешната седница, одржана на 19 ноември 2026 година, донел официјална Одлука за учество во постапката за купување на обичните акции издадени од битолската банка.

Најголемата домашна банка, Комерцијална банка АД Скопје, официјално потврди дека ќе учествува на претстојната јавна берзанска аукција за купување на мнозинскиот пакет акции во Алта банка АД Битола.

Постапката за продажба на доминантниот удел во Алта банка АД Битола беше објавена на 16 ноември во „Службен весник“ (бр. 267/26) од страна на Народната банка, со цел изнаоѓање нов сопственик и обезбедување натамошно стабилно работење на институцијата. Предмет на продажба се вкупно 372.742 обични акции, што претставува 95,336 отсто од вкупниот акционерски капитал на банката, а кои досега беа во сопственост на „Алта банка“ АД Белград – во стечај.

Согласно правилата на Македонската берза, продажбата ќе се одвива по моделот „сè или ништо“, што значи дека заинтересираните купувачи мора да дадат понуда за целиот понуден пакет акции наеднаш.

Првата јавна берзанска аукција е закажана за 30 ноември 2026 година. Почетната цена изнесува 3.777 денари по акција, со што вкупната почетна вредност на пакетот достигнува околу 1,408 милијарди денари, односно приближно 22,9 милиони евра.

Доколку акционерскиот пакет не биде продаден на првото наддавање, предвидено е да се одржат дополнителни аукции на 1, 2, 3, 4 и 7 декември годинава. Во секој нареден круг на наддавање, почетната цена на акциите ќе се намалува за по 10 проценти.

Со оваа одлука, Комерцијална банка јасно ја покажува својата намера за натамошно консолидирање и зајакнување на својата позиција на македонскиот банкарски пазар. Останува да се види дали на 30 ноември ќе се појават и други сериозни играчи кои ќе ја зголемат конкуренцијата за преземање на битолската банка.